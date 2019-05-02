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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Зеленский встретился с мусульманскими религиозными деятелями Украины

      96 Читати новину українською
      Фото со встречи
      Фото со встречи / Соцсети

      Встреча новоизбранного украинского президента и представителей мусульманских объединений в Украине состоялась 2 мая в Киеве и длилась почти два часа.

      Об этом у себя на Facebook-странице сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов.

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      Отметим, что накануне Зеленский встретился с главой Православной церкви Украины Епифанием и с почетным патриархом ПЦУ Филаретом, а также с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием.

      Когда об этих встречах стало известно, Исмагилов поинтересовался в Facebook, готов ли новоизбранный президент встретиться и с представителями мусульманских объединений в Украине.

      "Меньше, чем через час после моей публикации, мне позвонила помощница господина Зеленского и пригласила на встречу, но вместе с муфтиями других Духовных управлений", – рассказал Саид Исмагилов.

      Кто такой муфтий?
      Мусульманский ученый-богослов, который толкует Коран, дает фетву (решение) по духовным и юридическим вопросам, возглавляет орган духового управления. В каждом мусульманском духовенстве есть главный муфтий, который имеет большую власть и выносит решения как по государственным, так и по религиозным вопросам.

      Сейчас в Украине существует 6 муфтиятов, то есть 6 мусульманских организаций, которые имеют собственного муфтия как ученого, чей авторитет они признают.

      По словам Исмагилова, общались, в частности, о важности религиозных прав и свобод, активном участии мусульман в защите единства и свободы Украины.

      Зеленський та Ісмагілов
      Владимир Зеленский и Саид Исмагилов

      Кроме этого, обсудили и проблему нарушения прав мусульман на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

      Владимир Зеленский сказал, что стремится к единству Украины, призывает всех к примирению и надеется, что религиозные лидеры будут способствовать этому,
      – рассказал Исмагилов.

      "Больше всего удивила скорость реакции команды господина Зеленского и его открытость", – подчеркнул он.


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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Религия
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