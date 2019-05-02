Зеленский встретился с мусульманскими религиозными деятелями Украины

Встреча новоизбранного украинского президента и представителей мусульманских объединений в Украине состоялась 2 мая в Киеве и длилась почти два часа.

Об этом у себя на Facebook-странице сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов.

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Отметим, что накануне Зеленский встретился с главой Православной церкви Украины Епифанием и с почетным патриархом ПЦУ Филаретом, а также с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием.

Когда об этих встречах стало известно, Исмагилов поинтересовался в Facebook, готов ли новоизбранный президент встретиться и с представителями мусульманских объединений в Украине.

"Меньше, чем через час после моей публикации, мне позвонила помощница господина Зеленского и пригласила на встречу, но вместе с муфтиями других Духовных управлений", – рассказал Саид Исмагилов.

Кто такой муфтий?

Мусульманский ученый-богослов, который толкует Коран, дает фетву (решение) по духовным и юридическим вопросам, возглавляет орган духового управления. В каждом мусульманском духовенстве есть главный муфтий, который имеет большую власть и выносит решения как по государственным, так и по религиозным вопросам.



Сейчас в Украине существует 6 муфтиятов, то есть 6 мусульманских организаций, которые имеют собственного муфтия как ученого, чей авторитет они признают.

По словам Исмагилова, общались, в частности, о важности религиозных прав и свобод, активном участии мусульман в защите единства и свободы Украины.



Владимир Зеленский и Саид Исмагилов

Кроме этого, обсудили и проблему нарушения прав мусульман на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Владимир Зеленский сказал, что стремится к единству Украины, призывает всех к примирению и надеется, что религиозные лидеры будут способствовать этому,

– рассказал Исмагилов.

"Больше всего удивила скорость реакции команды господина Зеленского и его открытость", – подчеркнул он.



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