Зеленский провел разговор с сенатором США: о чем говорили

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 2 мая разговаривал с сенатором-республиканцем США Робом Портманом.

Роб Портман в своем Twitter написал, что во время разговора поздравил Владимира Зеленского с новой должностью.

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"Поговорил с избранным Президентом Украины Владимиром Зеленским утром и поздравил его с выборами. Мы имеем общее видение мирной, процветающей Украины, свободной от коррупции и злонамеренного влияния России", – рассказал Портман.

Также он надеется на тесное сотрудничество с будущим Президентом Украины течении последующих лет.

I spoke to Ukrainian President Elect Volodymyr Zelenskyy this morning & congratulated him on his election. We share a common vision for a peaceful, prosperous #Ukraine free of corruption & Russian malign influence. I look forward to working closely w/ him in the years to come. pic.twitter.com/Upa2jZIBOO — Rob Portman (@senrobportman) 2 травня 2019 р.

Какие результаты выборов-2019 в Украине?23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала голоса президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.



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