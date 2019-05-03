Зеленский провел разговор с сенатором США: о чем говорили
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 2 мая разговаривал с сенатором-республиканцем США Робом Портманом.
Роб Портман в своем Twitter написал, что во время разговора поздравил Владимира Зеленского с новой должностью.
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"Поговорил с избранным Президентом Украины Владимиром Зеленским утром и поздравил его с выборами. Мы имеем общее видение мирной, процветающей Украины, свободной от коррупции и злонамеренного влияния России", – рассказал Портман.
Также он надеется на тесное сотрудничество с будущим Президентом Украины течении последующих лет.
Какие результаты выборов-2019 в Украине?23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала голоса президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.
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