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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Зеленский провел разговор с сенатором США: о чем говорили

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      Зеленский беседовал с сенатором США
      Зеленский беседовал с сенатором США / Коллаж 24 канала

      Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 2 мая разговаривал с сенатором-республиканцем США Робом Портманом.

      Роб Портман в своем Twitter написал, что во время разговора поздравил Владимира Зеленского с новой должностью.

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      "Поговорил с избранным Президентом Украины Владимиром Зеленским утром и поздравил его с выборами. Мы имеем общее видение мирной, процветающей Украины, свободной от коррупции и злонамеренного влияния России", – рассказал Портман.

      Также он надеется на тесное сотрудничество с будущим Президентом Украины течении последующих лет.

      Какие результаты выборов-2019 в Украине?23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала голоса президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.

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      Теги: Новости США Новости Украины Украина – Россия Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости политики
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