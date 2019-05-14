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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Регламентный комитет Рады перенес рассмотрение даты инаугурации Зеленского

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      Совет по вопросам регламента украинского парламента, который должен рассмотреть зарегистрированные проекты постановлений относительно даты инаугурации Владимира Зеленского, перенес заседание на 15 мая.

      Причиной такого решения стало то, что в Верховной Раде зарегистрировали новые постановления с предложениями о дате церемонии. Это в свою очередь означает, что на голосование парламента вопрос об инаугурации Зеленского вынесут не раньше четверга, 16 мая. Об этом в комментарии журналистам 24 канала сообщили в регламентном комитете Рады.

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      В регламентном комитете уточнили, что 14 мая в 12: 00 состоится заседание только по рассмотрению проектов постановлений об отмене решения парламента о принятии "языкового" закона. На который час 15 мая запланировано заседание комитета по инаугурации Зеленского, пока неизвестно.

      Отметим, что по состоянию на 13 мая в Верховной Раде уже были зарегистрированы шесть постановлений о дате инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Соответствующие законопроекты внесли внефракционные нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога, Виталий Куприй и члены БПП Александр Сугоняко и Сергей Каплин. Первые два предлагают провести мероприятие 19 мая, третий – 20 и 26 мая, а представители фракции действующего президента – 19 мая и 1 июня.

      Свой проект постановления о проведении инаугурации 28 мая 14 мая собирается зарегистрировать в парламенте фракция "Народный фронт".

      Что пока известно о вопросах даты инаугурации Зеленского?30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей, а уже 3 мая официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало результаты. Согласно закону, не позднее чем через 30 дней должна состояться инаугурация новоизбранного гаранта, то есть до 3 июня.

      В команде Зеленского ранее заявляли, что инаугурация должна состояться как можно раньше (вероятными датами они называли 28 или 30 мая), ибо в таком случае сможет распустить парламент. Правда, через некоторое время уже начали настаивать на другой дате – 19 мая. Однако конкретная дата проведения инаугурации станет известной только после того, как ее определит Верховная Рада или сам председатель парламента. Ближайшее пленарное заседание по этому вопросу должно состояться с 14 по 17 мая. Спикер Парубий, уверял, что будет делать все, чтобы это произошло как можно быстрее.

      інавгурація Зеленського дати
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Инаугурация Зеленского Верховная Рада
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