Зеленский встретился с главой УГКЦ Святославом Шевчуком: фото

Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком. Мероприятие прошло 6 мая в резиденции священнослужителя, которая располагается в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Сопровождал Зеленского так называемый "адвокат Коломойского" Андрей Богдан.

По информации пресс-службы политика, Зеленский поблагодарил Шевчука и УГКЦ "за духовную поддержку всех украинцев в нынешнее непростое время". В то же время он отметил важность служения, которое церковь осуществляет на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

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В общем в ходе встречи стороны обсудили миссию Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций по сохранению религиозного мира, а также общественную инициативу для построения европейской Украины. Отдельно была отмечена важность Всемирного конгресса украинцев и украинского диаспоры для поддержки Украины в мире.

Не оставили Зеленский и Шевчук без внимания и необходимость надлежащего ответа на вызовы гибридной войны. Также говорилось о проблеме массовой эмиграции молодежи из Украины и роль Церкви в обеспечении духовной опеки эмигрантов и поддержке их связи с Родиной.

Встреча избранного президента Зеленского и главы УГКЦ Святослава

Кроме того, будущий гарант поздравил главу УГКЦ с днем рождения, который тот праздновал 5 мая. Святослав Шевчук, в свою очередь, поздравил новоизбранного президента с победой на выборах и заверил, что УГКЦ открыта к сотрудничеству и партнерству.

В завершение Святослав Шевчук подарил избранному президенту книгу об истории УГКЦ и икону двенадцати крупнейших церковных праздников.

Это уже не первая встреча Зеленского с председателями религиозных сообществ в Украине. В частности, также 6 мая политик провел переговоры с представителями Совета раввинов Украины: главным раввином Днепра и Днепропетровской области Шмуэлем Каменецким (Центральная Украина), главным раввином Харькова и Харьковской области Мойше Московичем (Восточная Украина), главным раввином Одессы и Юга Украины Авраамом Вольфом, главным раввином Житомира и Западной Украины Шломо Вильгельмом, главным раввином Донбасса Пинхасом Вишецким и главным раввином Киева Мойше Реувеном Асманом.

Я провел встречи с представителями различных религий и культур. И сегодня обращаюсь к вам с просьбой поддержать нашу идею развития диалога с жителями временно оккупированных территорий на Востоке Украины и в Крыму. Мы считаем необходимым не терять связь с этими людьми, потому что все они – украинцы, наши сограждане,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Также на мероприятии говорилось о борьбе с антисемитизмом, правда, по словам раввинов, эта проблема в Украине является не такой острой, как в других странах мира. Кроме того, раввин Пинхас Вишецкий отметил три главных фактора успеха правления Зеленский – это правосудие, честность и мир.

"Никогда не делать того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе. Вот главное правило", – отметил он.

В конце встречи священнослужители подарили Зеленскому эксклюзивное издание Торы.

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Зеленский провел встречу с главными раввинами Украины

Ранее Зеленский встречался с главой Православной церкви Украины Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом. Также состоялась его беседа с председателем Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием и муфтиями мусульманских объединений в Украине.

Что обещает сделать Зеленский на посту президента? Экс-лидер "Квартала 95" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепов. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавительство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.



Кроме того, в своей предвыборной программе бывший шоумен, в частности, пообещал сделать Украину страной, где "бизнес можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах за одну секунду". Также в "Украине мечты" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку".



Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".





Обещания Владимира Зеленского