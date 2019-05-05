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      Епифаний поздравил главу УГКЦ Святослава с днем рождения и поблагодарил за поддержку

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      Епифаний поздравил главу УГКЦ Святослава с днем рождения и поблагодарил за поддержку
      / Фото из открытых источников

      Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) 5 мая празднует день рождения – ему исполняется 49 лет. Предстоятель ПЦУ поздравил верховного архиепископа Киево-Галицкого и поблагодарил его за поддержку дружеских отношений между церквями.

      Эпифаний также поблагодарил Святослава за непоколебимую патриотическую позицию, а поздравление опубликовал на своей странице в Facebook.

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      Глава ПЦУ отметил большой вклад Святослава в развитие УГКЦ.

      Ваше Блаженство! Блаженнейший Святослав (Шевчук), сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Дело служения Богу чрезвычайно ответственное, и Вы достойно работаете, осуществляя возложенные на Вас высокие обязанности главы Украинской греко-католической церкви,
      – пишет он в поздравлении.

      Епифаний выразил надежду, что взаимоотношения между церквями и в дальнейшем будут оставаться "такими же добрыми и добродетельными".

      "Пусть Всемилостивый Господь одарит Вас крепким здоровьем, долголетием, духовной радостью и неисчерпаемым вдохновением", – добавил он.

      Краткая биография главы УКГЦ Святослава

      • Блаженнейший Патриарх Святослав (Шевчук) родился 5 мая 1970 года в городе Стрый, что на Львовщине.
      • В 1991-1992 годах учился в Центре философско-богословских студий "Дон Боско" в Буэнос-Айресе (Аргентина), а в 1992-1994 годах – во Львовской духовной семинарии.
      • Поддияконские рукоположения получил из рук владыки Юлиана Вороновского, а рукоположение в диаконы получил 21 мая 1994 года. 14 января 2009 года Папа Римский Бенедикт XVI назначил Святослава Шевчука епископом-помощником епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе (Аргентина). Новому епископу уделен титулярный престол Castra Galbae.
      • Архиерейская хиротония состоялась 7 апреля 2009 года в соборе Святого Юра во Львове. Главным святителем в присутствии Блаженнейшего Любомира Гузара, был Высокопреосвященный Владыка Игорь Возьняк, Архиепископ Львовский, а сосвятителями – Владыка Михаил Микицей, правящий епископ епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе, и Владыка Юлиан Вороновский, епископ Самборско-Дрогобычский.
      • 23 марта 2011 года избирательный Синод епископов УГКЦ избрал епископа Святослава Шевчука Верховным архиепископом Киево-Галицким, Главой Украинской греко-католической церкви. 25 марта этот выбор утвердил Папа Римский Бенедикт XVI.
      • Интронизация нового Главы УГКЦ состоялась 27 марта в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве.

      Какие взаимоотношения между ПЦУ и УГКЦ?Блаженнейший Святослав назвал Томос об автокефалии Православной церкви Украины – историческим событием для всей Украины, которое будет иметь значительное влияние. Объединение всех Церквей Украины поможет победить российского агрессора.

      Глава Украинской греко-католической церкви считает реальным в перспективе объединение УГКЦ с Православной церковью Украины. Однако о восстановлении структур или переподчинении одной церкви другой речь не идет.

      Предстоятели ПЦУ и УГКЦ встретились в марте 2019 года. Во время разговора руководители обеих украинских церквей подчеркнули необходимость в сотрудничестве и взаимопонимании. Епифаний тогда подчеркнул, что ПЦУ намерена развивать отношения и сотрудничать во всех возможных сферах с Украинской Греко-Католической Церковью и Католической Церковью в целом.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Епифаний Святослав Шевчук Православная церковь Украины УГКЦ
      Источник: 24 канал
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