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      Папа Римский пригласил руководство УГКЦ в Ватикан

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      Папа Римский пригласил руководство УГКЦ
      Папа Римский пригласил руководство УГКЦ / Медиаресур УГКЦ

      Папа Римский Франциск пригласил митрополитов Украинской греко-католической церкви в Ватикан на встречу, чтобы проявить свою "близость".

      Встреча состоится 5-6 июля. На нее приедет Верховный Архиепископ, члены постоянного Синода и Митрополитов Украинской Греко-Католической Церкви, сообщает пресс-служба УГКЦ.

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      Во встрече также будут участвовать Главы Дикастерий Римской Курии.

      Этой встречей, Папа Франциск стремится "проявить знак своей близости к Украинской Греко-Католической Церкви, которая осуществляет пастырское служение, как на Родине, так и в различных частях мира".

      Также эта встреча, как сообщается, даст возможность глубже проанализировать жизнь и потребности Украины.

      Такого типа встречи относятся к внутренней практике Ватиканской курии, когда пытаются понять, каким образом действовать по поводу тех или иных событий, обстоятельств или ситуаций,
      – сказал Глава УГКЦ Святослав.

      По его словам, эта стратегия всегда артикулируется вокруг трех пунктов. Первое – поддержка церкви, которую хочется выслушать и понять, каким образом Папа Римский лично может действовать, чтобы поддержать такую церковь. Второе – позаботиться о надлежащем скреплении этой церкви. Третье – обеспечить органическое развитие УГКЦ согласно тем вызовам, которыми сегодня живет украинская церковь в Украине и за рубежом.

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      Теги: Новости Украины Святослав Шевчук Ватикан Папа Римский УГКЦ
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