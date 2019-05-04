Папа Римский пригласил руководство УГКЦ в Ватикан

Папа Римский Франциск пригласил митрополитов Украинской греко-католической церкви в Ватикан на встречу, чтобы проявить свою "близость".

Встреча состоится 5-6 июля. На нее приедет Верховный Архиепископ, члены постоянного Синода и Митрополитов Украинской Греко-Католической Церкви, сообщает пресс-служба УГКЦ.

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Во встрече также будут участвовать Главы Дикастерий Римской Курии.

Этой встречей, Папа Франциск стремится "проявить знак своей близости к Украинской Греко-Католической Церкви, которая осуществляет пастырское служение, как на Родине, так и в различных частях мира".

Также эта встреча, как сообщается, даст возможность глубже проанализировать жизнь и потребности Украины.

Такого типа встречи относятся к внутренней практике Ватиканской курии, когда пытаются понять, каким образом действовать по поводу тех или иных событий, обстоятельств или ситуаций,

– сказал Глава УГКЦ Святослав.

По его словам, эта стратегия всегда артикулируется вокруг трех пунктов. Первое – поддержка церкви, которую хочется выслушать и понять, каким образом Папа Римский лично может действовать, чтобы поддержать такую церковь. Второе – позаботиться о надлежащем скреплении этой церкви. Третье – обеспечить органическое развитие УГКЦ согласно тем вызовам, которыми сегодня живет украинская церковь в Украине и за рубежом.