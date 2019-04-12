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      Кто-то пытается нас делить, – глава УГКЦ предупредил украинцев об угрозе

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      Глава УГЦК предупредил украинцев об угрозе
      Глава УГЦК предупредил украинцев об угрозе / Фото из открытых источников

      Украинское общество снова пытаются разделить на целевые группы, чтобы потом их противопоставлять. Этому способствует освещение информации в различных социальных сетях.

      Глава Украинской греко-католической церкви патриарх Святослав (Шевчук) заявил об этом во время Киевского форума, пишет Укринформ.

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      Глава УГКЦ отметил, что такой способ восприятия информации способствует абсолютно разной оценке общественных обстоятельств, в которых сейчас находится Украина.

      То есть кто-то снова пытается выстроить новые изломы и заново нас фрагментировать, то есть делить, а потом противопоставлять,
      – сказал он.

      Патриарх Святослав отметил, что при таких обстоятельствах церковь чувствует обязанность формирования "сердцевинных ценностей". Они всегда являются "чуть ли не основным фундаментом организации любой общественной институции".

      "Роль церкви – это быть матерью и учительницей, это задача воспитывать зрелых, ответственных граждан. Это роль передачи национальной памяти и нашей мудрости, быть всегда частью гражданского общества, когда Церковь огосударствливается, и дает себя использовать тем или иным образованиям, она теряет свое тождество", – пояснил глава УГКЦ.

      Кроме того, накануне второго тура выборов президента глава Украинской греко-католической церкви призвал украинцев быть сознательными, отличать правду от вымысла и не вестись на виртуальные манипуляции.

      Когда состоится второй тур выборов президента? 21 апреля (воскресенье). Голосование продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Поэтому во втором туре украинцы именно между ними будут выбирать президента. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести дебаты, которые должны были бы дать украинцам ответы на ряд вопросов.

      Для голосования во втором туре выборов надо взять с собой паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки). Объявить имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.


      Результаты первого тура выборов

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Святослав Шевчук Религия УГКЦ
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