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      Епифаний рассказал, может ли Украина потерять Томос

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      Решение о предоставлении Томоса необратимое, – Епифаний
      Решение о предоставлении Томоса необратимое, – Епифаний / Фото из открытых источников

      Даже в случае изменения государственного курса никаких рисков для Томоса об автокефалии Православной церкви Украины не существует. Заявления с таким содержанием со стороны бывшей УПЦ МП является лишь попыткой манипулировать сознанием украинцев.

      Однако никак угроз в этом председатель ПЦУ Епифаний не видит, так как "мы уже являемся Украинской поместной православной церковью", пишет Укринформ.

      Читайте также: Епифаний отреагировал на заявление штаба Зеленского о поддержке ПЦУ

      24 канал сообщал, что Украинская православная церковь Московского патриархата попросила Вселенского патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Так, Синод УПЦ МП официально признал, что Томос нанес ущерб украинскому православию.

      Сейчас мы наблюдаем со стороны РПЦУ заявления, побуждающие верующих к принятию определенных решений во время выборов. Оказывается моральное давление. Мол, видите, сменится власть и тогда могут отозвать Томос,
      – сказал Епифаний.

      Однако никакого влияния такие заявления иметь не могут, поскольку это зависит от решения Вселенского Патриарха. По его словам, Томос предоставили – и его не отзовут.

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Епифаний также отметил, что "томососкептики" пытаются заставить сомневаться тех, кто теперь определяется с переходом в ПЦУ.

      "Но решение принято раз и навсегда. Оно необратимо. Томос будет навеки", – подчеркнул он.

      Отметим, на такое заявление бывшей УПЦ МП уже отреагировали в Православной церкви Украины. Там отметили, что Московский патриархат в Украине не является поместной церковью, а является частью Русской Православной церкви. Предоставление же Томоса об автокефалии является прямым и вполне каноническим правом Вселенского Патриархата.

      Как появилась Православная церковь Украины?В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее настоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.

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      Теги: Православная церковь Украины Епифаний Новости Украины Новости политики УПЦ МП
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