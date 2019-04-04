УПЦ Московского патриархата просит отменить Томос

В УПЦ Московского патриархата считают, что Томос нанес ущерб украинскому православию

Украинская православная церковь Московского патриархата просит Вселенского патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии Православной церкви Украины, говорится на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

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Накануне Синод УПЦ официально признал "вред украинскому православию".

В УПЦ МП считают, что Константинопольскому патриархату и лично патриарху Варфоломею нужно признать свою ошибку и отозвать Томос. Также в церкви утверждают, что нужно призывать "раскольников" покаяться в грехе и созвать Всеправославные сборы для соборного решения украинского церковного вопроса.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

К слову, российские власти в оккупированном Крыму досрочно расторгли договор аренды единственного там храма Православной церкви Украины, который расположен в Симферополе. Кроме того, 3 марта российские спецслужбы задержали Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским политзаключенным Павлом Грибоб. Причиной стала якобы кража в церкви, где он проводит службы. После 4 часов содержания в отделении его отпустили.

Как появилась Православная церковь Украины?​В октябре 2019 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.