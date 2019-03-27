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      Оккупанты выгоняют из Крыма Православную церковь Украины

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      Оккупанты разорвали аренду единственного в Крыму храма ПЦУ
      Оккупанты разорвали аренду единственного в Крыму храма ПЦУ / Крым.Реалии

      Российские власти в оккупированном Крыму досрочно расторгли договор аренды единственного там храма Православной церкви Украины, который расположен в Симферополе.

      Соответствующее письмо от так называемого "министерства земельных и имущественных отношений" получило управление Крымской епархии поместной УПЦ 27 марта, сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

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      Оккупанты объяснили это абсурдной причиной – "отсутствием оплаты аренды в размере два рубля".

      Требуют компенсировать убытки и уплатить штраф "в бюджет республики" в 2 тысячи рублей, а также обращаются в "суд" с иском о прекращении аренды. Это при том, что определенная в документах арендная плата давно была внесена!
      – отметил он.

      Заря также отметил, что одновременные атаки российских силовиков против крымских татар и очередной шаг оккупантов к уничтожению присутствия украинской церкви – события из одного ряда.

      "Оккупанты проводят "зачистку" нелояльных", – добавил Заря.

      Отметим, 3 марта российские спецслужбы задержали Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским политзаключенным Павлом Грибом. Причиной стала якобы кража в церкви, где он проводит службы. После 4 часов удержания в отделении его отпустили.

      Как появилась Православная церковь Украины?
      В октябре 2019 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Сімферополь Религия Православная церковь Украины Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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