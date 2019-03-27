Окупанти виганяють із Криму Православну церкву України

Російська влада в окупованому Криму достроково розірвала договір оренди єдиного там храму Православної церкви України, що розташований у Сімферополі.

Відповідний листа від так званого "міністерства земельних і майнових відносин" управління Кримської єпархії помісної УПЦ отримало 27 березня, повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: У Криму російські силовики проводять масові обшуки: затримано 20 кримських татар

Окупанти пояснили це абсурдною причиною – "відсутністю оплати оренди в розмірі два рублі".

Вимагають компенсувати збитки і сплатити штраф "до бюджету республіки" у 2 тисячі рублів, а також звертаються до "суду" з позовом щодо припинення оренди. Це при тому, що визначена в документах орендна плата давно була внесена!

– зазначив він.

Зоря також наголосив, що одночасні атаки російських силовиків проти кримських татар і черговий крок окупантів до знищення присутності української церкви – події з одного ряду.

"Окупанти проводять "зачистку" нелояльних", – додав Зоря.

Зазначимо, 3 березня російські спецслужби затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента на автовокзалі в окупованому Сімферополі, коли той збирався їхати до Ростова-на-Дону на суд над українським політв'язнем Павлом Грибом. Причиною стала нібито крадіжка у церкві, де він проводить служби. Після 4 годин тримання у відділку його відпустили.

Як з’явилась Православна церква України?У жовтні 2019 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.