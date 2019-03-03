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      З порушенням усіх норм та правил, – архієпископ Климент прокоментував своє затримання

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      Архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента випустили з центрального райвідділу поліції окупованого Сімферополя після 4 годин тримання і перевезли у Київський райвідділ поліції.

      Про це він повідомив у коментарі телефоном журналістам 24 Каналу.

      Читайте також: У МЗС України відреагували на затримання архієпископа ПЦУ Климента в окупованому Криму

      Російські спецслужби затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента на автовокзалі в окупованому Сімферополі, коли той збирався їхати до Ростова-на-Дону на суд над українським в’язнем Кремля Павлом Грибом.

      Спочатку так звані поліцейські попросили надати їм документи та відкрити дипломат, щоб вони подивилися, що в ньому є. Після цього мені сказали, щоб я пройшов в чергову частину на автовокзалі. Вони викликали "наряди поліції",
      – розповів священнослужитель.

      За цей час, Ахієпископ розказав, що він зв’язався з українським консулом в Ростові-на-Дону, керівництвом церкви та правозахисниками. Прибув Еміль Курбедінов і вони вже разом відправилися у центральний відділок поліції в окупованому Сімферополі.

      "Там мене протримали чотири з порушенням усіх норм та правил, бо за три години мені мали пред’явити звинувачення", – додав Климент. 

      Як тільки-но архієпископ вийшов з відділку, його одразу ж затримали знову за новими звинуваченнями – нібито був анонімний телефонний дзвінок в поліцію, де невідомий сказав, що священнослужитель нецензурно лаявся на ринку. За це Клименту нібито і загрожує до 15 діб адміністративного арешту.

      Зараз архієпископ знаходиться у Київському райвідділку поліції окупованого Сімферополя, де його мали допитати по цій заяві від невідомого.

      У відділку мені кажуть, що шукають цю людину, яка написала на мене донос. Заява від людини є, а самої людини нема,
      – зазначив священнослужитель.

      "Також мене ще звинувачують, у тому що я лаявся в самому райвідділку, коли оглядали речі. Тобто вони ще не придумали, що написати мені у звинуваченні. Скільки я буду тут перебувати – невідомо. Як пояснили мені адвокати, робиться це для того, щоб унеможливити мою роботу з захисту українських політв’язнів", – додав архієпископ.

      Юрист Назім Шейхмамбет наголосив, що такі затримання проукраїнських діячів стають системою в Криму.

      У Криму зараз працює 9 парафій української православної церкви. А до окупації їх було 44, окупаційна влада хоче закрити дві церкви в Євпаторії та Сімферополі. І саме сімферопольський Собор святих Володимира і Ольги очолює Климент.

      На них постійно здійснюється тиск. Надіслано припис про звільнення приміщень, в яких знаходиться єдиний український православний храм в Сімферополі під приводом того, що нібито ці приміщення церква займає незаконно. Може бути все що завгодно. Ми ж розуміємо, що в окупаційних умовах насправді навіть, якщо існують якісь закони, то ці закони не перешкоджають окупаційній владі робити все на власний розсуд,
      – прокоментував архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій Зоря.

      Під час російської окупації Климент став живим щитом перед українською військовою частиною. Після анексії продовжував вести там служби. Климент переймається бранцями Кремля, зокрема і звільненням українського режисера Олега Сенцова. Навіть намагався потрапити в лікарні до полонених українських моряків, які постраждали внаслідок інциденту в Керченській протоці, проте його не пустили.

      Якщо проти українського священика таки відкриють кримінальну справу, до російських СІЗО йому вже не потрапити. Тож і опікуватися політв`язнями він не зможе.

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      Теги: Україна – Росія Релігія Новини Криму Православна церква України Новини України
      Джерело: 24 канал
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