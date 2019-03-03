Архієпископа ПЦУ Климента затримали в окупованому Криму

Російські спецслужби затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента на автовокзалі в окупованому Сімферополі, коли той збирався їхати до Ростова-на-Дону на суд над українським політв'язнем Павлом Грибом.

Силовики забрали архієпископа, коли той вже сидів в автобусі. Причиною стала нібито крадіжка у церкві, де він проводить служби, повідомив Климент Центру журналістських розслідувань.

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"Як мені сказали у черговій частині, був дзвінок з повідомленням, що в Сімферополі в церкві на вулиці Севастопольській щось вкрали. Тобто хтось нібито подзвонив, що в моїй церкві крадіжка. І тому вони мене затримали на автовокзалі, зняли вже з автобуса. Це все брехня. Так як про те, хто я, вони дізналися, тільки коли привезли в райвідділ. І через 30 хвилин вони придумали таку версію", – прокоментував архієпископ Климент.

За словами священослужителя, дозвіл на відвідування Павла Гриба він мав.

Українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова намагається вийти на зв'язок з російською омбудсвумен Тетяною Москальковою.

"Зателефонувала Москальковій. Поки що вона не на зв’язку. Написала їй повідомлення! Буду намагатися з нею зв’язатися. Працюємо", – зазанчила Денісова.

Архієпископ Климент нині перебуває у відділенні поліції Сімферополя та чекає на адвокатів.

24 канал писав, що в анексованому Криму можуть закрити головний храм Православної церкви України – Храм святих Володимира та Ольги у Сімферополі, де служить архієпископ Климент. За повідомленням архієпископа Чернігівського і Ніжинського ПЦУ Євстратія (Зоря), окупанти надіслали припис про "звільнення приміщень".