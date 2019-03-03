14:46
3 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кисельов йде на корм рибам. Московські попи міняють професію
      Вєсті Кремля
      20:03, 2 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Порошенко реагує на скандали. Король політичної драми
      Вєсті.UA
      18:46, 2 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Архієпископа ПЦУ Климента затримали в окупованому Криму

      364 Читать новость на русском
      Архієпископ Климент
      Архієпископ Климент / Громадське

      Російські спецслужби затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента на автовокзалі в окупованому Сімферополі, коли той збирався їхати до Ростова-на-Дону на суд над українським політв'язнем Павлом Грибом.

      Силовики забрали архієпископа, коли той вже сидів в автобусі. Причиною стала нібито крадіжка у церкві, де він проводить служби, повідомив Климент Центру журналістських розслідувань.

      Читайте також: "Москва опрацьовує фактично кожного архієрея": чому ПЦУ не поспішають визнавати інші церкви

      "Як мені сказали у черговій частині, був дзвінок з повідомленням, що в Сімферополі в церкві на вулиці Севастопольській щось вкрали. Тобто хтось нібито подзвонив, що в моїй церкві крадіжка. І тому вони мене затримали на автовокзалі, зняли вже з автобуса. Це все брехня. Так як про те, хто я, вони дізналися, тільки коли привезли в райвідділ. І через 30 хвилин вони придумали таку версію", – прокоментував архієпископ Климент. 

      За словами священослужителя, дозвіл на відвідування Павла Гриба він мав. 

      Українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова намагається вийти на зв'язок з російською омбудсвумен Тетяною Москальковою.

      "Зателефонувала Москальковій. Поки що вона не на зв’язку. Написала їй повідомлення! Буду намагатися з нею зв’язатися. Працюємо", – зазанчила Денісова.

      Архієпископ Климент нині перебуває у відділенні поліції Сімферополя та чекає на адвокатів.

      24 канал писав, що в анексованому Криму можуть закрити головний храм Православної церкви України – Храм святих Володимира та Ольги у Сімферополі, де служить архієпископ Климент. За повідомленням архієпископа Чернігівського і Ніжинського ПЦУ Євстратія (Зоря), окупанти надіслали припис про "звільнення приміщень".

      blog_ava
      Українські військові затримали колаборанта з Луганщині
      сьогодні
      2682
      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скасування статті про незаконне збагачення: проти кого з високопосадовців вже закрили справу
      сьогодні , 14:30 Скасування статті про незаконне збагачення: проти кого з високопосадовців вже закрили справу
      Віталій Шабунін 107
      Як раніше, вже не буде: Михайло Жванецький визначився, тому наступний крок за Україною
      сьогодні , 12:00 Як раніше, вже не буде: Михайло Жванецький визначився, тому наступний крок за Україною
      Блог Соцмережі 1912
      Держчиновники обкрадають не бюджет, а кишені простих українців
      сьогодні , 08:41 Держчиновники обкрадають не бюджет, а кишені простих українців
      Артем Овдієнко 622
      Письмо из Луганска, или Моя жизнь до и после "ледникового периода"
      2 березня , 22:06 Письмо из Луганска, или Моя жизнь до и после "ледникового периода"
      Ольга Черненко 1793
      Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
      2 березня , 20:02 Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
      1826
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук