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      "Москва опрацьовує фактично кожного архієрея": чому ПЦУ не поспішають визнавати інші церкви

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      Митрополит Епіфаній
      Митрополит Епіфаній / фото з відкритих джерел

      Митрополит Епіфаній налаштований оптимістично щодо визнання Православної церкви України іншими церквами. Щоправда, про терміни він не поспішає говорити, каже: це – питання часу.

      Практично всі православні церкви наразі визнають, що Україна має право на автокефальний статус. Проте наразі помітним є потужний вплив Москви на ситуацію. Про це митрополит Епіфаній розповів в інтерв’ю BBC Україна.

      Читайте також: "Розкольники залишаються розкольниками": Сербська церква не визнала ПЦУ

      Ми зараз бачимо шалену протидію на міжнародному рівні щодо визнання нашої автокефалії. На жаль, Москва долучає дуже багато сил для того, щоб Українську церкву не визнавали. Вони опрацьовують фактично кожного архієрея тієї чи іншої помісної православної церкви, переконують в тому, що УПЦ не має майбутнього, збирають різні історичні факти, лякають ієрархів інших церков,
      – розповів священнослужитель.

      Водночас, настоятель ПЦУ привів у приклад Кіпрську церкву. Він пояснив, що хоч там і ставляться з обережністю до питання автокефалії ПЦУ, проте і сміливо критикують РПЦ через її спроби втрутитись у церковні справи України.

      "Вони критикують Москву і її дії, чітко вказуючи на те, що один з настоятелів не має права виключати з диптихів іншого настоятеля, це не є проявом християнського смирення. Ми повинні всі співпрацювати в дусі християнського смирення і любові, а з боку Москви зараз цього в православному світі немає, вона протидіє практично всім, Москва руйнує єдність!" – додав він.

      Також митрополит Епіфаній висловив сподівання, що протягом кількох місяців декілька помісних церков все ж визнають Українську церкву.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня 2018 року у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.

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      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України Епіфаній РПЦ
      Джерело: 24 Канал
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