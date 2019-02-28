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      "Розкольники залишаються розкольниками": Сербська церква не визнала ПЦУ

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      Сербська православна церква
      Сербська православна церква / фото з відкритих джерел

      У Сербській церкві заявили, що не визнають Православну церкву України канонічною та додали, що її представники є "розкольниками".

      Натомість Сербська церква визнає УПЦ МП – єдиною церквою, що є канонічною на території України. Про це мовиться у заяві бюро друку і масової інформації Сербської православної церкви, яку поширили росЗМІ.

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      Сербська православна церква не визнає в якості "автокефальної церкви України" проголошену, але з канонічної точки зору, неіснуючу, а на ділі – насильно нав'язану, штучну "конфедерацію" українських розкольницьких угруповань,
      – мовиться у заяві.

      Як передає "Интерфакс", у документі містяться фрази про те, що "розкольники залишилися розкольниками", і "один раз розкольник – розкольник назавжди, за винятком випадків щирого звернення і глибокого покаяння".

      "Єдиною церквою, яку Сербська церква знає і визнає, є канонічна Українська православна церква на чолі з Блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм", – цитують заяву Сербської церкви росЗМІ.

      Також, згідно з документом, сербському духівництву рекомендовано утримуватися від літургійного та канонічного спілкування не тільки з духівництвом ПЦУ, але також з архієреями і кліриками, які служать з ним або спілкуються.

      Окрім того, Сербська православна церква "просить і благає" Константинопольського патріарха переглянути прийняті ним рішення, щоб відновити "благословенний мир і єдність помісних святих Божих Церков".

      Зазначимо, що нещодавно на Синоді Румунської церкви заявили: їх священнослужителі можуть визнати новостворену помісну церкву в Україні за умови гарантії прав та свобод румуномовних церковних громад, якими до того опікувалася УПЦ МП.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      6 січня патріарх Варфоломій під час урочистого богослужіння передав митрополиту Епіфанію Томос про надання автокефалії Українській церкві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Новини політики Новини України Православна церква України Релігія Сербія
      Джерело: 24 Канал
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