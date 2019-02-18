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      Не мають права втручатись у справи ПЦУ: Кіпрська церква жорстко розкритикувала Росію

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      Кіпрська православна церква засудила агресивну поведінку Росії щодо ПЦУ
      Кіпрська православна церква засудила агресивну поведінку Росії щодо ПЦУ / фото з відкритих джерел

      Кіпрська церква на власному синоді обговорила створення помісної церкви в Україні. Так, священнослужителі підтримали прагнення України і розкритикували агресивну поведінку Росії.

      На засіданні також мали визначитися щодо визнання Православної церкви України, проте в ухваленому рішенні про це ані слова, передає ТСН.

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      Натомість Кіпрська церква повністю підтримала прагнення України створити свою помісну церкву. Також священики наголосили: країна мала повне право просити Вселенський патріархат про автокефалію.

      Водночас, у Кіпрській церкві жорстко розкритикували агресивну поведінку Росії та її спроби втрутитись у ситуацію. Священнослужителі додають, що представники Російської церкви могли прийти на Собор у Києві та відкрито пояснити свою позицію, домовитись про діалог, проте вирішили проігнорувати зібрання. Через це, на думку представників Кіпрської церкви, Росія тепер не має права втручатися у справи ПЦУ.

      Також окремо у своєму рішенні священики додали: хоч помісна церква і мала вирішити проблему внутрішнього церковного розколу в Україні, протиріччя досі збереглись. Так само існує певна напруженість у релігійному середовищі всередині країни.

      У цій ситуації Кіпрська церква пропонує Вселенському патріархату повпливати на ситуацію або навіть повторно скликати ще один Помісний собор.

      Зазначимо, що попри це митрополит Епіфаній наразі бачить велике бажання українців до єднання.

      "Ті провокації, на які очікують особливо наші північні сусіди – вони всі, щоб скомпрометувати добру ідею. Ми бачимо великий запит українського суспільства до єднання. Церква дала добрий сигнал того, що українці можуть єднатися", – вважає священнослужитель

      Додамо, що СБУ нещодавно викрила плани спецслужб РФ стосовно дестабілізації ситуації в Україні на релігійному грунті. Так, росіяни шукали виконавців злочину, які за 2 тисячі доларів готові підпалити культові споруди УПЦ МП.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      6 січня патріарх Варфоломій під час урочистого богослужіння передав митрополиту Епіфанію Томос про надання автокефалії Українській церкві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Новини політики Релігія Православна церква України РПЦ УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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