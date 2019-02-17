Хто приймає рішення про перехід парафії до ПЦУ: пояснення Епіфанія

Лише парафіяни, а не священики, мають право розпоряджатися церковним майном і приймати рішення про перехід громади від УПЦ МП до ПЦУ.

Так вважає настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. На його думку, лише за вірянами залишається право змінювати релігійний центр. Про це священнослужитель розповів після свого богослужіння у Чернівцях, передає "5 канал".

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Громада більшістю своїх голосів приймає рішення про перехід, про зміну релігійного центру, це право належить громаді. Вона має право визначитись, прийняти рішення і звернутися до певного ієрарха Єдиної помісної православної церкви на свій власний розсуд. Отримавши дозвіл, указ про те, що з цього часу вона вже належить до Єдиної помісної православної церкви, з часом отримає юридичну перереєстрацію,

– пояснив Епіфаній.

Митрополит Епіфаній додав, що наразі він бачить велике бажання українців до єднання.

"Ті провокації, на які очікують особливо наші північні сусіди – вони всі, щоб скомпрометувати цю добру ідею. Ми бачимо великий запит українського суспільства до єднання. Церква дала добрий сигнал того, що українці можуть єднатися", – наголосив священнослужитель.

Окрім цього, він розповів, чому для Православної церкви України ніколи не буде загрози перетворення на модель РПЦ. За словами митрополита, Православна церква України є і буде повністю незалежною від держави і покладатиметься виключно на український народ.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

Що відомо про главу ПЦУ митрополита Епіфанія: дивіться відео