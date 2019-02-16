Епіфаній наголосив на можливих змінах у церковному календарі

Предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній оголосив про можливі зміни у церковному календарі. Також він вважає, що людина, яка вперше переступає поріг храму, не повинна відчувати перепон щодо свого зовнішнього вигляду.

Епіфаній не виключає перенесення деяких свят у церковному календарі, йдеться на сайті "Укрінформу".

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"Ми будемо поступово, тверезо, втілювати певні реформи в житті церкви. Це не буде відбуватися швидкими темпами. Але я вірю, що навіть у питанні календаря ми можемо приймати відповідні зміни. Але це поки що не на часі. Ми повинні проводити просвітницьку роботу, пояснювати, щоб український народ розумів, що календар – це не догма", – сказав предстоятель ПЦУ.

Також Епіфаній заявив, що перепони, наприклад, те, що жінкам обов’язково потрібно бути в хустці, інколи ставить старше покоління.

Ми повинні стати ближчими до людей. Звичайно, що ми шануємо ці традиції, ми не будемо їх порушувати. Але я стою на позиції того, щоб ми не робили перепон людям, які вперше переступають поріг храму. Ми повинні бути відкритими і прийняти людину в тому вигляді, в якому вона приходить,

– сказав Епіфаній.

"Якщо людина прийде вперше, то вона потім прийде і вдруге, і втретє, і зрозуміє, що в такому вигляді недоречно відвідувати храм. Але якщо ми поставимо цю перепону на першому кроці, то людина ніколи вже не матиме бажання прийти до храму", – відповів предстоятель ПЦУ.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.