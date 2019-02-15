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      Святослав Вакарчук зустрівся з главою ПЦУ Епіфанієм: про що говорили

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      Святослав Вакарчук зустрівся з митрополитом Епіфанієм
      Святослав Вакарчук зустрівся з митрополитом Епіфанієм / pomisna.info

      Музикант, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зустрівся з престоятелем Православної церкви України митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. Чоловіки говорили про роль церкви і музики в українській політиці і суспільстві.

      Особливу увагу вони приділили обговоренню шляхів досягнення миру в Україні, яка бореться з втручанням Росії у свої внутрішні справи.

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      Вони зауважили, що важливу роль у процесі повернення миру відіграє церква та українська культура, яка "повинна служити утвердженню серед аудиторії правильних моральних орієнтирів".

      "Протягом зустрічі йшлося про подальші кроки як церкви, так і суспільства й держави в утвердженні незалежності, гарантуванні прав і свобод людини", – йдеться у повідомленні.


      Вакарчук зустрівся з Епіфанієм

      Вакарчук також привітав митрополита Епіфанія з об'єднанням українських православних церков в єдину Помісну Церкву, отриманням Томосу та з його інтронізацією. Водночас, Епіфаній подякував йому за візит і вони обмінялися подарунками.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Новини України Новини політики Епіфаній Православна церква України Святослав Вакарчук Релігія
      Джерело: 24 канал
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