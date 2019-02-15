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      Святослав Вакарчук встретился с главой ПЦУ Епифанием: о чем говорили

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      Святослав Вакарчук встретился с главой ПЦУ Епифанием
      Святослав Вакарчук встретился с главой ПЦУ Епифанием / pomisna.info

      Музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук встретился с престоятелем Православной церкви митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Мужчины говорили о роли церкви и музыки в украинской политике и обществе.

      Особое внимание они уделили обсуждению путей достижения мира в Украине, которая борется с вмешательством России в свои внутренние дела.

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      Они отметили, что важную роль в процессе возвращения мира играет церковь и украинская культура, которая "должна служить утверждению среди аудитории правильных моральных ориентиров".

      "В ходе встречи речь шла о дальнейших шагах как церкви, так и общества и государства в утверждении независимости, обеспечении прав и свобод человека", – говорится в сообщении.


      Вакарчук встретился с Епифанием

      Вакарчук также поздравил митрополита Епифания с объединением украинских православных церквей в единую Поместную Церковь, получением Томоса и с его интронизацией. В то же время, Епифаний поблагодарил его за визит, и они обменялись подарками.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

       

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

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      Теги: Новости Украины Религия Святослав Вакарчук Православная церковь Украины Епифаний Новости политики
      Источник: 24 канал
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