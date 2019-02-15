Святослав Вакарчук встретился с главой ПЦУ Епифанием: о чем говорили

Музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук встретился с престоятелем Православной церкви митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Мужчины говорили о роли церкви и музыки в украинской политике и обществе.

Особое внимание они уделили обсуждению путей достижения мира в Украине, которая борется с вмешательством России в свои внутренние дела.

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Они отметили, что важную роль в процессе возвращения мира играет церковь и украинская культура, которая "должна служить утверждению среди аудитории правильных моральных ориентиров".

"В ходе встречи речь шла о дальнейших шагах как церкви, так и общества и государства в утверждении независимости, обеспечении прав и свобод человека", – говорится в сообщении.



Вакарчук встретился с Епифанием

Вакарчук также поздравил митрополита Епифания с объединением украинских православных церквей в единую Поместную Церковь, получением Томоса и с его интронизацией. В то же время, Епифаний поблагодарил его за визит, и они обменялись подарками.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.