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      Нам нужна третья революция – в головах, – Вакарчук назвал свою цель в политике

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      Вакарчук назвал свою задачу в политике
      Вакарчук назвал свою задачу в политике / Фото 24 канала

      Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук, который снова решил попробовать свои силы в политике, заявил, что стране нужна новая революция – в головах украинцев. Он отметил, что именно изменения во мнениях людей являются его задачей.

      Певец в интервью журналистке Соне Кошкиной заметил, что имеет политический план и он в процессе разработки.

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      "Нам сейчас нужна третья революция, но революция в головах. Это одна из самых больших задач, которую я вижу за собой. Это цель и миссия, которую я чувствую. Сделать так, чтобы быстрее произошла революция в наших головах. В головах новых политиков, и в головах избирателей", – подчеркнул Вакарчук.

      Артист добавил, что его не устраивает скорость изменений в Украине, и обвинил в этом "старый класс политиков, политическая культура которых не позволяет нам двигаться быстрее". Поэтому, 40 миллионам украинцев нужны настоящие перемены.

      Моя задача – чтобы к власти пришло как можно больше молодых профессионалов, для которых интересы государства и справедливость – превыше всего. В украинской политике видим многих молодых людей, у которых абсолютно советское или постсоветское восприятие мира. И это большая проблема,
      – отметил певец.

      Поэтому, ему важно сплотить молодых в своих принципах людей, которые бы ставили интересы государства выше собственных.

      Что Вакарчук планирует делать в политике?Святослав Вакарчук официально заявил, что участия в выборах президента 2019 года он брать не будет. Артист объяснил, что его не интересует президентский пост и власть, а лишь реальные изменения в стране. Он добавил, что сейчас, в джинсах, "может сделать больше для страны, чем надев галстук". Поэтому, Вакарчук планирует работать над тем, чтобы проевропейские силы победили в Украине.

      Сейчас главной интригой остается вопрос, пойдет ли Вакарчук на парламентские выборы, которые состоятся осенью 2019 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Святослав Вакарчук
      Источник: 24 Канал
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