Кого Вакарчук поддержит на выборах президента: ответ артиста

Украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что отказывается поддерживать кого-то из кандидатов на президентский пост из-за "политических лакомств".

Святослав Вакарчук официально объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах Президента Украины. Как отметил музыкант, его не интересуют власть и президентская должность как таковая, вместо этого он хочет приобщиться к настоящим изменениям в Украине.

Читайте также: Президентство Вакарчука: лидер ОЕ обозначил свою цель в политике

В связи с тем, что Вакарчук не пойдет на президентские выборы, президентский рейтинг может измениться, но незначительно, сообщила в комментарии 24 каналу научная руководительница фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

"Согласно нашему опросу, который закончился 25 декабря 2018 года, в президентском рейтинге в Вакарчука было всего лишь 3,5% голосов среди тех, кто пойдет на выборы. Это не так много. Если Вакарчук публично кого-то из кандидатов поддержит, то рейтинг последнего может возрасти, но совсем немного", – сказала социолог.

Но Вакарчук впоследствии сам расставил все точки над "и". В эфире канала ZIK он подчеркнул, что поддержка им каких-либо кандидатов на выборах 2019 года исключена.

Я исключаю сам факт того, что я мог бы из-за каких-то "политические лакомств", из-за каких-то персональные амбиции или дивидендов, я исключаю, что я готов был бы даже начинать разговор о поддержке или не поддержке (кого-то из кандидатов в президенты – 24 канал). Это не вопрос собственных интересов. Не вопрос, что будет с тобой или кому ты поможешь. На кону гораздо больше – судьба государства,

– сказал Вакарчук.

К слову, ранее ряд СМИ распространяла информацию о том, что Святослав Вакарчук может поддержать Петра Порошенко на выборах президента. Впоследствии менеджер "Океана Эльзы" Виктория Хоменко отметила, что это не соответствует действительности и является откровенной ложью.