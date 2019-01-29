Кого Вакарчук підтримає на виборах президента: відповідь артиста

Український співак і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що відмовляється підтримувати когось із кандидатів на президентський пост через "політичні ласощі".

Святослав Вакарчук офіційно оголосив, що не братиме участь у майбутніх виборах Президента України. Як наголосив музикант, його не цікавлять влада та президентська посада як така, натомість він хоче долучитися до справжніх змін в Україні.

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У зв'язку з тим, що Вакарчук не піде на президентські вибори, то президентський рейтинг може змінитися, але не значно, повідомила у коментарі 24 каналу наукова керівниця фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

"Згідно з нашим опитуванням, яке закінчилось 25 грудня 2018 року, у президентському рейтингу у Вакарчука було всього лише 3,5% голосів серед тих, хто піде на вибори. Це не так багато. Якщо Вакарчук публічно когось із кандидатів підтримає, то рейтинг останнього може зрости, але зовсім трохи", – сказала соціологиня.

Та Вакарчук згодом сам розставив всі крапки над "і". В ефірі каналу ZIK він підкреслив, що підтримка ним будь-яких кандидатів на виборах 2019 року виключена.

Я виключаю сам факт того, що я міг би через якісь "політичні ласощі", через якісь персональні амбіції чи дивіденди, я виключаю, що я готовий був би навіть починати розмову про підтримку чи непідтримку (когось з кандидатів у президенти — 24 канал). Це не питання власних інтересів. Не питання, що буде з тобою чи кому ти допоможеш. На кону значно більше — доля держави,

— сказав Вакарчук.

До слова, раніше низка ЗМІ поширювала інформацію про те, що Святослав Вакарчук може підтримати Петра Порошенка на виборах президента. Згодом менеджерка "Океану Ельзи" Вікторія Хоменко наголосила, що це не відповідає дійсності та є відвертою брехнею.