Президентство Вакарчука: лідер ОЕ окреслив свою мету у політиці

Популярний музикант і лідер гурту "Океан Ельзи Святослав Вакарчук переконує, що до думок про президентство його підштовхнули люди. За словами музиканта, він хоче змінити Україну на краще, проте його амбіції є набагато більшими, аніж президентські.

Святослав Вакарчук офіційно оголосив, що не братиме участь у майбутніх виборах Президента України. Як наголосив музикант, його не цікавлять влада як та президентська посада як така, натомість він хоче долучитися до справжніх змін в Україні. Читайте також: Чому Вакарчук не йде в президенти та кого він підтримає Згодом у ефірі телеканалу ZIK Вакарчук розповів, до роздумів про президентство його привело те, що за останній рік він спілкувався з дуже багатьма людьми у різних регіонах України, і щоразу йому розповідали про розчарування та зневіру. "Я бачив, що відбувається в нашій країні зі справедливістю та розумію, що саме це слово, здається взагалі, перетворилося на мем. Бо зараз в країні справедливість – це як єдиноріг, він десь існує, але його ніхто не бачив", – зауважив він. За його словами, така ж ситуація спостерігається й у інших сферах – зокрема, у судовій системі та економіці. Тобто фактично олігархи захопили контроль над економікою та над ЗМІ. "Ми ніби рухаємося у Європу, і, слава Богу, цей напрямок є правильним, але таке враження, що ми їдемо з піднятим ручним гальмом. Тому наша швидкість та ефективність – набагато повільніша, ніж хотілося б", – вважає фронтмен гурту "Океан Ельзи". Як наголосив він, люди в Україні чекають, коли будуть зміни, однак їх немає. Тому у нього й виникло питання, що особисто можна зробити для того, щоб в країні настали справжні зміни. Вакарчук переконує, що вирішив піти у політику не через високі показники у рейтингах соцопитувань, а через власну мету.

Мені справді болить ця історія, тому що так далі жити не можна. І тому, безумовно, замислювався над різними варіантами, якими я можу бути корисним. І так, я думав про можливість та участь в президентських виборах. Але така думка з’явилася не за один день. Просто, я відчуваю довіру великої кількості людей та їхню підтримку. Також відчуваю, що вони покладають на мене певні надії,

– заявив музикант.

Вакарчук додає, люди очікують, що така людина, як він, може щось зробити. Тому за останній рік у нього було дуже багато можливості над цим подумати.

"Зрозуміло, що я чую людей та тому хочу якомога більше допомогти. В якийсь момент цієї інформації та осмислення того, що відбувається стає стільки, що ти починаєш розглядати всі опції на столі. І зрозуміло, що за останній рік, це було тим, про що я дуже багато думав. Але хочу сказати, що впевнився у тому, що насправді нам потрібні справжні зміни. І не важливо, яким способом, а важливо, що я буду до них йти та буду їх робити", – підкреслив музикант.

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Щодо питання, чому він оголосив так пізно про те, що не йде на вибори, то, як пояснив Вакарчук, це зайняло деякий час.

Мої амбіції є значно більшими, аніж президентські. Хочу змінити світ. Хочу змінити Україну, зробити її краще. Мені хочеться створити "щось". Як раніше мені не цікавило, яке місце я буду займати у хіт-параді, так і зараз мені нецікаво обговорювати рейтинги, бо суть мого бажання та поглядів щодо політики, полягає не у моєму рейтингу, а у великій меті,

– підсумував він.

Раніше низка ЗМІ поширювала інформацію про те, що Святослав Вакарчук може підтримати Петра Порошенка на виборах президента. Згодом менеджерка "Океану Ельзи" Вікторія Хоменко наголосила, що це не відповідає дійсності та є відвертою брехнею.

Як вважає директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, хоча Вакарчук не братиме участь у президентських перегонах, але може підтримати когось з кандидатів. І така підтримка стане визначальною для будь-якого кандидата в президенти з першої ТОП-5, таким собі фактором перемоги. За його словами, найбільш логічним для нього було б не створення партії, а очолення руху єврооптимістів.

Переглянути біографію Святослава Вакарчука Ви можете за цим посиланням.

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