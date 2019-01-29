Президентство Вакарчука: лидер ОЕ обозначил свою цель в политике

Популярный музыкант и лидер группы "Океан Эльзы Святослав Вакарчук утверждает, что ко мнению о президентстве его подтолкнули люди. По словам музыканта, он хочет изменить Украину к лучшему, однако его амбиции намного больше, чем президентские.

Святослав Вакарчук официально объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах Президента Украины. Как отметил музыкант, его не интересуют власть как и президентская должность как таковая, вместо этого он хочет приобщиться к настоящим изменениям в Украине. Читайте также: Почему Вакарчук не идет в президенты и кого он поддержит Впоследствии в эфире телеканала ZIK Вакарчук рассказал, к размышлениям о президентстве его привело то, что за последний год он общался с очень многими людьми в разных регионах Украины, и каждый раз ему рассказывали о разочаровании и унынии. "Я видел, что происходит в нашей стране со справедливостью и понимаю, что именно это слово, кажется вообще превратилось в мем. Потому что сейчас в стране справедливость – это как единорог, он где-то существует, но его никто не видел", – отметил он . По его словам, такая же ситуация наблюдается и в других сферах – в частности, в судебной системе и экономике. То есть фактически олигархи захватили контроль над экономикой и над СМИ. "Мы как бы движемся в Европу, и, слава Богу, это направление является правильным, но такое впечатление, что мы едем с поднятым ручным тормозом. Поэтому наша скорость и эффективность – гораздо медленнее, чем хотелось бы", – считает фронтмен группы "Океан Эльзы". Как отметил он, люди в Украине ждут, когда будут изменения, однако их нет. Поэтому у него и возник вопрос, что лично можно сделать для того, чтобы в стране наступили настоящие изменения. Вакарчук утверждает, что решил уйти в политику не из-за высоких показателей в рейтингах соцопросов, а из-за собственной цели.

Мне действительно болит эта история, потому что так дальше жить нельзя. И поэтому, безусловно, задумывался над различными вариантами, которыми я могу быть полезным. И да, я думал о возможности и участии в президентских выборах. Но такое мнение появилось не за один день. Просто, я чувствую доверие большого количества людей и их поддержку. Также чувствую, что они возлагают на меня определенные надежды,

– заявил музыкант.

Вакарчук добавляет, люди ожидают, что такой человек, как он, может что-то сделать. Поэтому за последний год у него было очень много возможности над этим подумать.

"Понятно, что я слышу людей и поэтому хочу как можно больше помочь. В какой-то момент этой информации и осмысления происходящего становится столько, что ты начинаешь рассматривать все опции на столе. И понятно, что за последний год, это было тем, о что я очень много думал. Но хочу сказать, что убедился в том, что на самом деле нам нужны настоящие изменения. и не важно, каким способом, а важно, что я буду к ним идти и буду их делать", – подчеркнул музыкант.

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Относительно вопроса, почему он объявил так поздно о том, что не идет на выборы, то, как пояснил Вакарчук, это заняло некоторое время.

Мои амбиции значительно больше, чем президентские. Хочу изменить мир. Хочу изменить Украину, сделать ее лучше. Мне хочется создать "нечто". Как ранее меня не интересовало, какое место я буду занимать в хит-параде, так и сейчас мне неинтересно обсуждать рейтинги, потому что суть моего желания и взглядов относительно политики, заключается не в моем рейтинге, а в великой цели,

– подытожил он.

Ранее ряд СМИ распространял информацию о том, что Святослав Вакарчук может поддержать Петра Порошенко на выборах президента. Впоследствии менеджер "Океана Эльзы" Виктория Хоменко отметила, что это соответствует действительности и является откровенной ложью.

Как считает директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, хотя Вакарчук не будет участвовать в президентской гонке, но может поддержать кого-то из кандидатов. И такая поддержка станет определяющей для любого кандидата в президенты с первой ТОП-5, неким фактором победы. По его словам, наиболее логичным для него было бы не создание партии, а возглавление движения еврооптимистов.

Посмотреть биографию Святослава Вакарчука Вы можете по этой ссылке.

Что известно о выборах Президента Украины в 2019 году?​На этот раз украинцы будут избирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этом посту не менее 5 лет.



8 марта 2019 года станет известным окончательный перечень всех кандидатов на высший украинский пост. Сами же выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.



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