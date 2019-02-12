Нам потрібна третя революція – у головах, – Вакарчук назвав свою мету в політиці

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, який знову вирішив спробувати свої сили в політиці, заявив, що країні потрібна нова революція - в головах українців. Він зауважив, що саме зміни в думках людей є його завданням.

Співак в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній зауважив, що має політичний план і він в процесі розробки.

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"Нам зараз потрібна третя революція, але революція в головах. Це одне з найбільших завдань, яке я бачу за собою. Це мета і місія, яку я відчуваю. Зробити так, щоб швидше відбулася революція в наших головах. В головах нових політиків, і в головах виборців", – наголосив Вакарчук.

Артист додав, що його не влаштовує швидкість змін в Україні, і звинуватив у цьому "старий клас політиків, політична культура яких не дозволяє нам рухатися швидше". Тому, 40 мільйонам українців потрібні справжні зміни.

Моє завдання – щоб до влади прийшло якомога більше молодих професіоналів, для яких інтереси держави і справедливість – понад усе. В українській політиці бачимо багатьох молодих людей, у яких абсолютно радянське або пострадянське сприйняття світу. І це велика проблема,

– відзначив співак.

Тому, йому важливо згуртувати молодих у своїх принципах людей, які би мали інтереси держави вищі за власні.

Що Вакарчук планує робити у політиці? Святослав Вакарчук офіційно заявив, що участь у виборах президента 2019 року він брати не буде. Артист пояснив, що його не цікавить президентський пост та влада, а лише реальні зміни в країні. Він додав, що зараз, у джинсах, "може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку". Тому, Вакарчук планує працювати над тим, щоб проєвропейські сили перемогли в Україні.



Наразі головною інтригою залишається питання, чи піде Вакарчук на парламентські вибори, які відбудуться восени 2019 року.