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      Епифаний объявил о возможных изменениях в церковном календаре

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      Предстоятель Православной церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
      Предстоятель Православной церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний / 5 канал

      Предстоятель Православной церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний объявил о возможных изменениях в церковном календаре. Также он считает, что человек, который впервые переступает порог храма, не должен испытывать преград в отношении своего внешнего вида.

      Епифаний не исключает перенесения некоторых праздников в церковном календаре, говорится на сайте"Укринформа".

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      "Мы будем постепенно, трезво, воплощать определенные реформы в жизни церкви. Это не будет происходить быстрыми темпами. Но я верю, что даже в вопросе календаря мы можем принимать соответствующие изменения. Но это пока не актуально. Мы должны проводить просветительскую работу, объяснять, чтобы украинский народ понимал, что календарь – это не догма", – сказал предстоятель ПЦУ.

      Также Епифаний заявил, что преграды, например, то, что женщинам обязательно нужно быть в платке, иногда ставит старшее поколение.

      Мы должны стать ближе к людям. Конечно, мы чтим эти традиции, мы не будем их нарушать. Но я стою на позиции того, чтобы мы не делали препятствий людям, которые впервые переступают порог храма. Мы должны быть открытыми и принять человека в том виде, в котором он приходит,
      – сказал Епифаний.

      "Если человек придет впервые, то он потом придет и второй, и третий раз, и поймет, что в таком виде неуместно посещать храм. Но если мы поставим эту преграду на первом шаге, то человек никогда уже не будет иметь желание прийти в храм", – ответил предстоятель ПЦУ.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.
      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.
      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

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      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Религия Епифаний Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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