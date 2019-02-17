Кто принимает решение о переходе прихода в ПЦУ: объяснение Эпифания
Только прихожане, а не священники, имеют право распоряжаться церковным имуществом и принимать решение о переходе от общины УПЦ МП в ПЦУ.
Так считает настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. По его мнению, только за прихожанами остается право менять религиозный центр. Об этом священнослужитель рассказал после своего богослужения в Черновцах, передает "5 канал".
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Община большинством своих голосов принимает решение о переходе, об изменении религиозного центра, это право принадлежит общине. Она имеет право определиться, принять решение и обратиться к определенному иерарху Единой поместной православной церкви на свое усмотрение. Получив разрешение, указ о том, что с этого времени она уже принадлежит к Единой поместной православной церкви, со временем получит юридическую перерегистрацию,
- объяснил Эпифаний.
Митрополит Епифаний добавил, что сейчас он видит большое желание украинцев к единению.
"Те провокации, которые ожидают особенно наши северные соседи – они все, чтобы скомпрометировать эту хорошую идею. Мы видим большой запрос украинского общества к единению. Церковь дала хороший сигнал того, что украинцы могут объединиться", – подчеркнул священнослужитель.
Кроме этого, он рассказал, почему для Православной церкви Украины никогда не будет угрозы превращения в модель РПЦ. По словам митрополита, Православная церковь Украины является и будет полностью независимой от государства, полагаясь исключительно на украинский народ.
Как создавалась Православная церковь Украины?
9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.
15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.
После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.
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