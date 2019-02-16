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      Вера и государство: Епифаний объяснил, почему Украина и ПЦУ никогда не пойдут путем России и РПЦ

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      Украинская церковь никогда не станет похожей на российскую, – Епифаний
      Украинская церковь никогда не станет похожей на российскую, – Епифаний / Фото из открытых источников

      Для Православной церкви Украины никогда не будет угрозы превращения в модель РПЦ, потому что это неприемлемо. ПЦУ есть и будет полностью независимой от государства в - церковные дела оно не будет вмешиваться.

      Государство не должно вмешиваться в дела церкви, пишет глава ПЦУ заявил во время своего визита на Буковину, сообщает Укринформ.

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      При этом глава ПЦУ отметил, что Украинское государство сделало много для исторических изменений, которые происходят в украинском православии.

      "Мы совместными усилиями, церковь и государство, достигли этого успеха – получили Томос об автокефалии украинской православной церкви. Но украинская церковь в дальнейшем будет независимой", – сказал митрополит.

      Он также отметил, что церковь не должна вмешиваться в дела украинского государства.

      Также на вопрос журналистов относительно возможного преобразования ПЦУ на возможный вариант русской церкви Епифаний объяснил ответил – "такого не будет".

      Та модель, которая сейчас есть в Российском государстве, неприемлема для украинской церкви. Украинская церковь всегда полагалась и будет полагаться на украинский народ,
      – пояснил глава ПЦУ.

      Епифаний также добавил, что украинский народ всегда поддерживал и будет поддерживать единую поместную украинскую православную церковь.

      "Поэтому в будущем я не вижу угрозы такого единения, которое сейчас имеет русская православная церковь с русским государством", – сказал он.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.
      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.
      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

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      Теги: Новости Украины Новости политики РПЦ Епифаний Религия Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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