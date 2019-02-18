Не имеют права вмешиваться в дела ПЦУ: Кипрская церковь жестко раскритиковала Россию

Кипрская церковь на собственном синоде обсудила создание поместной церкви в Украине. Так, священнослужители поддержали стремление Украины и раскритиковали агрессивное поведение России.

На заседании также должны были определиться относительно признания Православной церкви Украины, однако в принятом решении об этом ни слова, передает ТСН.

Читайте также: Вера и государство: Епифаний объяснил, почему Украина и ПЦУ никогда не пойдут путем России и РПЦ

Зато Кипрская церковь полностью поддержала стремление Украины создать свою поместную церковь. Также священники подчеркнули: у страны было полное право просить Вселенский патриархат об автокефалии.

Вместе с тем, в Кипрской церкви жестко раскритиковали агрессивное поведение России и ее попытки вмешаться в ситуацию. Священнослужители добавляют, что представители Русской церкви могли прийти на Собор в Киеве и открыто объяснить свою позицию, договориться о диалоге, однако решили проигнорировать собрание. Из-за этого, по мнению представителей Кипрской церкви, Россия теперь не имеет права вмешиваться в дела ПЦУ.

Также отдельно в своем решении священники добавили: хоть поместная церковь и должна была решить проблему внутреннего церковного раскола в Украине, противоречия до сих пор сохранились. Также существует определенная напряженность в религиозной среде внутри страны.

В этой ситуации Кипрская церковь предлагает Вселенскому патриархату повлиять на ситуацию или даже повторно созвать еще один Поместный собор.

Отметим, что несмотря на это митрополит Епифаний сейчас видит большое желание украинцев к единению.

"Те провокации, на которые ожидают особенно наши северные соседи – они все, чтобы скомпрометировать хорошую идею. Мы видим большой запрос украинского общества к единению. Церковь дала хороший сигнал того, что украинцы могут объединиться", – считает священнослужитель

Добавим, что СБУ недавно разоблачила планы спецслужб РФ относительно дестабилизации ситуации в Украине на религиозной почве. Так, россияне искали исполнителей преступления, которые за 2 тысячи долларов готовы поджечь культовые сооружения УПЦ МП.

Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



6 января патриарх Варфоломей во время торжественного богослужения передал митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии Украинской церкви.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.