"Раскольники остаются раскольниками": Сербская церковь не признала ПЦУ

В Сербской церкви заявили, что не признают Православную церковь Украины канонической и добавили, что ее представители являются "раскольниками".

Зато Сербская церковь признает УПЦ МП единственной церковью, которая является канонической на территории Украины. Об этом говорится в заявлении бюро печати и массовой информации Сербской православной церкви, которую распространили росСМИ.

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Сербская православная церковь не признает в качестве "автокефальной церкви Украины" провозглашенную, но с канонической точки зрения несуществующую, а на деле – насильно навязанную, искусственную "конфедерацию" украинских раскольнических группировок,

– говорится в заявлении.

Как передает "Интерфакс", в документе содержатся фразы о том, что "раскольники остались раскольниками", и "один раз раскольник – раскольник навсегда, за исключением случаев искреннего обращения и глубокого покаяния".

"Единственной церковью, которую Сербская церковь знает и признает, является каноническая Украинская православная церковь во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием", – цитируют заявление Сербской церкви росСМИ.

Также, согласно документу, сербскому духовенству рекомендовано воздерживаться от литургического и канонического общения не только с духовенством ПЦУ, но также с архиереями и клириками, которые служат с ним или общаются.

Кроме того, Сербская православная церковь "просит и умоляет" Константинопольского патриарха пересмотреть принятые им решения, чтобы восстановить "благословенный мир и единство поместных святых Божиих Церквей".

Отметим, что недавно на Синоде Румынской церкви заявили: их священнослужители могут признать новую поместную церковь в Украине при условии гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин, которыми до того занималась УПЦ МП.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



6 января патриарх Варфоломей во время торжественного богослужения передал митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии Украинской церкви.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.