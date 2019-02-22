Румынская церковь назвала условия, при которых признает ПЦУ

Синод Румынской церкви может признать новообразованную поместную церковь в Украине при условии гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин, которыми до этого занималась УПЦ МП.

В Украине действует 127 румынских православных приходов, большинство из которых – на территории Северной Буковины, отметили в пресс-службе Румынского патриархата.

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В сообщении отметили, что считают нужным провести консультации с румынскими православными, которые обеспокоены сохранением этнической и языковой идентичности.

Необходимо получить письменные гарантии о том, что они (румынские православные – ред. 24 канал) смогут организоваться в Румынский православный викариат и развивать духовные связи с Румынским Патриархатом, а также пользоваться церковными книгами на родном, то есть румынском языке,

– пояснили в пресс-службе.

И заметили, что вопрос церковного единства в Украине еще не решен полностью. Ведь есть большая доля российского этнического населения, которая поддерживает прямые контакты с Московским патриархатом.

Отметим, что в самой Румынии с 1990 года действует Украинский православный викариат.

Что такое викариат?

Реальная или условная церковно-административная единица в ряде христианских церквей, возглавляется викарием (титулярным епископом, епископом-помощником, хор-епископом).

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



6 января патриарх Варфоломей во время торжественного богослужения передал митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии Украинской церкви.



После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.