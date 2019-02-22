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      Румынская церковь назвала условия, при которых признает ПЦУ

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      Синод Румынской православной церкви
      Синод Румынской православной церкви / basilica.ro

      Синод Румынской церкви может признать новообразованную поместную церковь в Украине при условии гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин, которыми до этого занималась УПЦ МП.

      В Украине действует 127 румынских православных приходов, большинство из которых – на территории Северной Буковины, отметили в пресс-службе Румынского патриархата.

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      В сообщении отметили, что считают нужным провести консультации с румынскими православными, которые обеспокоены сохранением этнической и языковой идентичности.

      Необходимо получить письменные гарантии о том, что они (румынские православные – ред. 24 канал) смогут организоваться в Румынский православный викариат и развивать духовные связи с Румынским Патриархатом, а также пользоваться церковными книгами на родном, то есть румынском языке,
      – пояснили в пресс-службе.

      И заметили, что вопрос церковного единства в Украине еще не решен полностью. Ведь есть большая доля российского этнического населения, которая поддерживает прямые контакты с Московским патриархатом.

      Отметим, что в самой Румынии с 1990 года действует Украинский православный викариат.

      Что такое викариат?
      Реальная или условная церковно-административная единица в ряде христианских церквей, возглавляется викарием (титулярным епископом, епископом-помощником, хор-епископом).

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      6 января патриарх Варфоломей во время торжественного богослужения передал митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии Украинской церкви.

      После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

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      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Румыния Религия
      Источник: 24 Канал
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