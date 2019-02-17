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      Как православный мир отреагировал на создание поместной церкви в Украине

      59 Читати новину українською

      На своих соборах признать украинскую церковь, как себе равную, и упоминать ее во время богослужений должны 14 автокефальных православных церквей. И не все из них готовы это сделать.

      Кто отказался поддержать ПЦУ

      Российский президент Владимир Путин без всяких намеков и двусмысленностей заявляет о намерениях контролировать религиозную жизнь в Украине.

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      Он уже успел назвать Православную Церковь Украины "фальшивым проектом, вообще не имеющим отношения к вере". И добавил, что власть России считает недопустимым любое вмешательство в церковные дела других стран, однако оставляет за собой право делать для защиты прав человека все, что в ее силах.

      Такое заявление неизменный президент России озвучил в десятую годовщину правления патриарха Кирилла, которую тот отпраздновал с размахом. Мероприятие посетили первые лица России и руководители других православных церквей. Им профессионально намекнули, какую позицию они должны занимать в отношении Украины.

      Патріарх Кирило
      Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл​

      Очевидно, что те, кто приняли приглашение, просто не хотят портить отношения с Россией. Даже несмотря на демарш, который устроил Московский патриарх Кирилл перед Константинополем. Ведь он уверенно диктует правила не только церковным руководителям, но и государственным.

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      Например, отчитал, как школьника, президента Болгарии на его же территории – потому что тот, когда благодарил Россию, которая помогла в войне с Османской империей еще в 19 веке, вспомнил другие страны.

      Кстати, болгарская церковь еще не определилась со своей позицией относительно украинской. А вот пророссийские сербская и чешская уже отказались признавать Православную Церковь Украины.

      Хто не визнає ПЦУ
      Какие из церквей в мире не признают ПЦУ

      К ним могут присоединиться польская, александрийская и антиохийская. Глава последней войны в Сирии не был против создания украинской автокефальной церкви. Однако после ввода российских войск позиция Иоанна Десятого кардинально изменилась.

      Кто может признать ПЦУ в ближайшее время

      Эксперты убеждены, что самым важным является то, что ПЦУ уже признал Константинополь, а другие церкви – это лишь вопрос времени. А вот румынская церковь может быть одной из первых, кто признает украинскую, вслед за ней сделать это может и греческая и кипрская, а также Иерусалимский патриархат. Дружественные нам грузины пока еще думают.

      В открывшейся Православной церкви Украины же упоминают во время литургии все 14 церквей, даже русскую – ведь этого требуют религиозные каноны.

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      17 февраля
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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Владимир Путин Украина – Россия Православная церковь Украины Религия
      Источник: 24 канал
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