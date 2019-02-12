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      Цинизма больше, верующих меньше: как в России привлекают людей к РПЦ

      197 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / slovo.today/

      Закрытие высших учебных заведений, пропаганда на телевидении, заключения Свидетелей Иеговы за экстремизм – методы которыми пользуются руководители РФ, чтобы популяризировать РПЦ.

      Об этом в своем видеоблоге "Безмуный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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      По его словам, в 2012 году Владимир Путин объявил о начале эпохи "духовных скреп", главной из которых является православная церковь. Для развития этой идеи российское руководство начало вкладывать миллиарды рублей. Значительная часть вложенных денег тайно исчезала благодаря святым отцам, но количество церквей в России продолжало расти бешеными темпами. Сегодня их численность увеличилась на десятки тысяч, но число верующих так и не выросло.

      В Кремле определили, что причинами отсутствия верующих являются – образование, общий уровень культуры и критическое мышление. Было решено закрыть высшие учебные заведения, а в работающих создать факультеты богословия. Для изменения культуры и критического мышления начали транслировать на телевидении больше сериалов и пропаганды вместо новостей. Цинизма становилось больше, а верующих – меньше,
      – отметил Яковина.

      По настоянию РПЦ государство объявило российских протестантов чужими и ненужными, а движение Свидетелей Иеговы запретили, сажая за решетку последователей. На Совете по правам человека у Путина спросили об этой ситуации. "Свидетели Иеговы тоже христиане, поэтому за что их преследовать, я не очень понимаю", – ответил Владимир Путин. После таких слов президента в России должны были бы освободить незаконно посаженных людей, но прошло несколько дней и на шесть лет посадили Свидетеля Иеговы из Дании. Деннис Кристенсен Оле попал в тюрьму за "умышленно совершенные действия организационного характера".

      Дмитро Пєсков
      Дмитрий Песков неожиданно для самого себя раскрыл главную тайну режима Путина

      Журналисты обратились к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и спросили: "Свидетели Иеговы с точки зрения здравого смысла – это экстремистская организация или религиозная?". Ответ официального представителя Кремля удивил всех: "Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла", – ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

      "Государство, его цели и здравый смысл абсолютно несовместимы. Похоже, сам того не понимая, Песков раскрыл внутреннюю суть и главную тайну режима Владимира Путина", – подытожил Яковина.

      Видео полного выпуска блога Ивана Яковины "Безумный мир" за 9 февраля 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости России Видеоблоги Владимир Путин Религия РПЦ
      Источник: 24 канал
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      Новости за 12 февраля
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