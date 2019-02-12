Цинізму більше, вірян менше: як у Росії залучають людей до РПЦ

Закриття вищих навчальних закладів, пропаганда на телебаченні, ув'язнення Свідків Єгови за екстремізм – методи якими користуються керівники РФ, аби популяризувати РПЦ.

Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" розповів журналіст Іван Яковина.

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За його словами, у 2012 році Володимир Путін оголосив про початок епохи "духовних скрєп", головною з яких є православна церква. Для розвитку цієї ідеї російське керівництво почало вкладати мільярди рублів. Значна частина вкладених грошей таємно зникала завдяки святим отцям, але кількість церков в Росії продовжувала зростати шаленими темпами. Сьогодні їх чисельність збільшилася на десятки тисяч, але кількість вірян так і не зросла.

У Кремлі визначили, що причинами відсутності вірян є – освіта, загальний рівень культури та критичне мислення. Було вирішено позакривати вищі навчальні заклади, а в працюючих створити факультети богослов'я. Для зміни культури та критичного мислення почали транслювати на телебаченні більше серіалів та пропаганди замість новин. Цинізму ставало більше, а вірян – менше,

– наголосив Яковина.

За наполяганням РПЦ держава оголосила російських протестантів чужими та непотрібними, а рух Свідків Єгови заборонили, саджаючи за ґрати послідовників. На Раді з прав людини у Путіна запитали щодо цієї ситуації. "Свідки Єгови також християни, тому за що їх переслідувати, я не дуже розумію", – відповів Володимир Путін. Після таких слів президента в Росії мали б звільнити незаконно посаджених людей, але минуло кілька днів і на шість років посадили Свідка Єгови з Данії. Крістенсен Денніс Оле потрапив до в’язниці за "умисно вчинені дії організаційного характеру".



Дмитро Пєсков несподівано для самого себе розкрив головну таємницю режиму Путіна

Журналісти звернулися до прес-секретаря президента Дмитра Пєскова й запитали: "Свідки Єгови з точки зору здорового глузду – це екстремістська організація чи релігійна?". Відповідь офіційного представника Кремля здивувала всіх: "Ми не можемо оперувати в державних цілях поняттями здорового глузду", – відповів офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

"Держава, її цілі та здоровий глузд абсолютно несумісні. Схоже, сам того не розуміючи, Пєсков розкрив внутрішню суть і головну таємницю режиму Володимира Путіна", – підсумував Яковина.

Відео повного випуску блогу Івана Яковини "Скажений світ" за 9 лютого 2019: