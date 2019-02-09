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      Трамп идет на войну: в США начинается большое расследование

      Безумный мир 408 Читать новость на русском

      Президент США Дональд Трамп зачитал в Конгрессе свое обращение к народу и парламенту – то, что в Америке называется Stat of the Union (Речь о состоянии Союза). Это было самое странное послание за все время существования этого жанра, после которого демократы решили дать старт новому расследованию против президента и его семьи.

      Трамп идет на войну

      Президент США Дональд Трамп пару дней назад зачитал в Конгрессе свое обращение к народу и парламенту. То, что в Америке называется Stat of the Union (Речь о состоянии Союза).

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      Это было самое странное послание за все время существования этого жанра. Начнем с того, что его впервые отложили. Точнее, так: в 1986 году Рональд Рейган не стал читать свое послание, запланированное на 28 января. Но тогда была очень уважительная причина – утром того же дня во Флориде при запуске взорвался космический шаттл "Челленджер". Все люди, находившиеся на его борту, погибли. Это была огромная трагедия для США.

      В этот же раз все было совсем иначе. Трампа просто не позвали в Конгресс! Оппозицонный спикер Нэнси Пелоси объявила, что президент ведет себя как последняя свинья, не хочет платить почти миллиону государственных служащих, поэтому не заслуживает выступления с трибуны Конгресса.

      Трамп дико обиделся, но потом все-таки сдался. Он принял решение перезапустить правительство и начать платить всем государственным служащим. Пелоси сменила гнев на милость и позвала президента выступить. Правда, во время всего выступления Пелоси смотрела на президента как на кучу мусора, а ее аплодисменты моментально стали интернет-мемом. Она не хлопает президенту, она шлет ему лучи зла и ненависти. Только посмотрите на ее лицо!

      Дивіться відео, як Пелосі аплодує Трампу

      На видео из Конгресса заметно, что многие женщины одеты в белое – это напоминание о борьбе суфражисток за равные с мужчинами права. Кстати, голосовать американкам разрешили ровно сто лет назад – в 1919 году.

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      Конечно, если послушать Трампа, то можно подумать, что он и есть – самая главная суфражистка в истории. По его словам, это он так сделал, что женщинам теперь открыты все дороги. Трамп напомнил, что в Палате представителей работает рекордное число женщин – больше ста! На этом моменте весь зал поднялся на ноги и стал ему аплодировать. Даже демократы, которые почти всю его речь сидели молча и скучали.

      Кстати, Трамп не совсем даже соврал, когда сказал, что рекордное число женщин в парламенте – это его заслуга. Дело в том, что многие американки просто на дух не выносят своего президента. В Конгресс они пошли с главной и единственной целью – выкинуть его из Белого дома. Так что в каком-то смысле – да, благодаря ему они там оказались.

      Впрочем, главным в речи Дональда Трампа была его угроза остановить работу парламента, если против него самого и его семьи будут продолжены расследования. По его словам, Вашингтон сейчас ожидают "либо мир и законотворчество, либо война и расследования". Другого выбора он не оставил.

      И вы знаете, демократы в Конгрессе уже решили, чего они хотят. Почти сразу после обращения Трампа глава комитера по разведке Адам Шифф дал старт новому расследованию против президента и его семьи. На этот раз следователи будут искать не связи Трампа с Россией, а финансовые нарушения в его многочисленных компаниях и предприятиях, которыми руководят его дети.

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      Я почти не сомневаюсь, что они обязательно что-то, да найдут. Таким образом, в Вашингтоне не будет мира и законотворчества. Там начинается война и расследования.

      Путин против разума

      Очень показательная история из России. Как известно, несколько лет назад Владимир Путин объявил там о начале эпохи духовных скреп. Главная скрепа – это, конечно, православная церковь. Ее стали заливать миллиардами рублей.

      Значительную часть этих денег святые отцы, естественно, воровали. Но тем не менее, число церквей в России увеличивалось пугающими темпами. Счет пошел на десятки тысяч. Но вот верующих, чтобы наполнить их, просто нет. Очень уж население там циничное.

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      Стали искать виноватых. Как всегда – это высшее образование, общий уровень культуры и критическое мышление. Очень многие вузы закрыли, а в работающих стали открывать факультеты богословия! По культуре и критическому мышлению начали стрелять из телевизора – тупейшими телесериалами и пропагандой вместо новостей.

      Но и это не помогало! Цинизма становилось больше, а верующих – меньше! В результате церковники пошли войной на конкурентов – российских протестантов. По настоянию РПЦ государство объявило их чуждыми и ненужными, а движение Свидетели Иеговы просто запретили. Как экстремисткое.

      Тут надо сказать, что Свидетели – они, конечно, странноватый народ. Например, у них запрещено переливание крови. Из-за этого их адепты иногда умирают в безобидных ситуациях, когда человека вообще-то можно спасти. Но экстремистами они точно не являются. Более того, одно из требований их религии – это полный пацифизм. Им вообще запрещено служить в армии и брать в руки оружие. Из-за этого их дико ненавидят всякие квасные патриоты и милитаристы. Гитлер "Свидетелей Иеговы" вообще отправлял в концлагеря за пацифизм – наравне с евреями.

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      Я подозреваю, что начальники Свидетелей тоже как-то выкачивают деньги из карманов своей верующей паствы. Но это не экстремизм! Так поступают лидеры вообще всех известных мне религиозных организаций. Без исключения! Религия так устроена – снизу, так сказать, овцы, а над ними люди с ножницами, которые их стригут.

      Но в России за этот бизнес начали сажать. Причем не всех, а только Свидетелей. Это абсолютно нечестно. На недавнем Совете по правам человека у Путина специально спросили, что, вообще, происходит? Он ответил: "Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю". После таких слов Путина в России любого человека должны освободить. Все-таки он там царь. Но! Прошло несколько дней, и в городе Орле на шесть лет посадили свидетеля Иеговы из Дании.

      Зовут этого человека Кристенсен Деннис Оле. Вы только посмотрите, как описана его вина в решении суда. Он "умышленно совершил действия организационного характера". По-моему, это означает "позвонил по телефону" или встретился с кем-то. Но за телефон и встречу сажать даже в России как-то постеснялись, поэтому и придумали эти "умышленные действия организационного характера".

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      Но дальше еще веселее. Журналисты, работающие в Кремле, побежали к Дмитрию Пескову, который объясняет слова Путина.

      песков
      Дмитрий Песков

      У него спросили: "Как же так – царь сказал, что свидетелей сажать не за что, но их все равно сажают?" Песков ничего по делу не ответил, тогда ему задали совсем простой вопрос. "Свидетели Иеговы" с точки зрения здравого смысла — это экстремистская организация или религиозная? Ответ официального представителя Кремля был по-настоящему выдающимся: "Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла".

      Я думаю, эти слова станут символом эпохи правления Владимира Путина. Вдумайтесь: Государство, его цели и здравый смысл абсолютно несовместимы. Похоже, что сам того не понимая, Песков раскрыл внутреннюю суть и главную тайну режима Владимира Путина.

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      Автор: Іван Яковина
      Теги: Безумный мир Відеоблоги Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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