Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей

В Третьяковской Галерее Москвы 27 января средь бела дня украли ценную картину Куинджи "Ай-Петри". Это событие само по себе довольно необычное, но в данном случае история вышла просто феерической и полной символов.

Украденный Крым

В Москве украли картину под названием "Ай-Петри", на которой изображена самая высокая гора украденного Москвой Крыма. Кража произошла в день рождения Архипа Куинджи – автора этого полотна.

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Кроме того, 27 января – это день рождения Виктора Золотова. Это личный друг Путина, начальник Росгвардии, генерал-адмирал-фельдмаршал, владеющей десятком элитных дворцов на Рублевке. Он же – адский вор и коррупционер, который закупает своим подчиненным гнилое мясо и червивую картошку.



Картина Куинджи "Ай-Петри"



Виктор Золотов

Конечно же, именно его подчиненные и охраняют Третьяковскую галерею. Кстати, они кражу даже не заметили. Да и смотрители не заметили. А заметили посетители. Именно они сообщили о краже полиции, которая там оказалась случайно – она приехала по вызову о краже шубы из гардероба!

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Ну и последний штрих к общему пейзажу. Оказывается, украденную картину Куинджи застраховали в якутской страховой компании, которая называется "Стерх". Видимо, ее назвали в честь журавлей, с которыми Путин как-то раз летал на дельтаплане – из ниоткуда в никуда.

На следующий день полицейские нашли картину в Подмосковье. В ее краже подозревают 31-летнего местного жителя, который заявил следователям, что ничего не знает ни о каких картинах и вообще не помнит, как провел предыдущий вечер. Ранее этого мужчину судили за хранение наркотиков.

"Шатдаун" на паузе

Дональд Трамп сдулся. Президент США, заявлявший, что ни за что не отступит перед своими врагами, сделал именно это – дал задний ход по наиболее принципиальному вопросу.

Еще перед новым годом в США начался "шатдаун" – закрытие части правительственных учреждений из-за отсутствия бюджета и, соответственно, денег. Трамп клялся, что не подпишет бюджет, если там не будет ассигнований на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы в Конгрессе на это отвечали, что даже обсуждать выделение этих денег не будут, пока длится "шатдаун".

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Позиции сторон были взаимоисключающими. Компромисса быть не могло. Либо Трамп побеждает, либо демократы. Противостояние длилось 35 дней. Примерно 800 тысяч американских бюджетников не получили свои зарплаты два раза и начали массово увольняться или уходить на больничный. Это и решило исход схватки.

В прошлую пятницу, 25 января, на восточном побережье США почти полностью остановилось авиационное сообщение. Аэропорты отказывались принимать и отправлять самолеты. Причина – отсутствие диспетчеров. Они тоже государственные служащие и тоже остались без зарплаты.

Без авиасообщения в США наступил бы экономический коллапс. Этого не может допустить никакой президент, даже такой необычный как Трамп. Он был вынужден пойти на попятную.

Собрав всю свою свиту, президент объявил, что согласился разблокировать финансирование правительства. Но только лишь до 15 февраля.

Если до середины следующего месяца он не получит от Конгресса денег на строительство своей стены, то конфликт возобновится.

И тут есть три варианта развития событий:

Начнется еще один шатдаун, победить в котором у Трампа шансов нет (мы только что в этом убедились). Спустя некоторое время он снова проиграет. Трамп униженно соглашается с тем, что мексиканской стены не будет. В этом случае он точно не выиграет выборы 2020 года. Его избиратели не простят ему такого предательства. И самое интересное. Начинается новый шатдаун, и Трамп тут же вводит в стране режим чрезвычайного положения. В этом случае он сможет использовать для строительства стены деньги министерства обороны или каких-то других ведомств.

Но в Конгрессе уже сказали, что расценят этот шаг Трампа как попытку узурпации власти и введения диктатуры. Против него начнутся судебные процессы. Более того, введение режима ЧП без самого ЧП может стать еще одним основанием для импичмента главы государства. А катапультирование Трампа из Белого дома, как мы помним, – голубая мечта всех демократов.

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Что именно выберет президент США, мы узнаем уже скоро. Крайний срок, напомню, 15 февраля. Итак, Трамп впервые сдался и отступил. Плохо, но это лишь полбеды. Хуже то, что никаких хороших для него вариантов развития событий теперь нет. Мрак и безысходность. Если только не случится что-то экстраординарное. А этого исключать нельзя!

Венесуэльская защита

Венесуэла продолжает оставаться одной из главных тем для всей мировой прессы. Сейчас в этой стране два президента и никакой легитимности.

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Старый глава государства Николас Мадуро заявляет, что остается единственным законным правителем. На его стороне местная наркомафия, Россия, Китай, Турция и Боливия. Но самое главное – Мадуро поддерживают генералы венесуэльской армии и спецслужб. Они, кстати, тоже являются крупными игроками на рынках кокаина, героина и марихуаны.

Новый президент Хуан Гуайдо пользуется поддержкой США, Канады и большинства Латиноамериканских стран. Кроме того, государства ЕС заявили, что встанут на его сторону, если Мадуро не объявит новые выборы. Он от этой идеи отказался, поэтому ЕС тоже на стороне Гуайдо.



Николас Мадуро

Кроме того, нового президента поддерживает большинство населения, а также средние и нижние чины армии и спецслужб. Очень характерный пример: примерно неделю назад Гуайдо был арестован сотрудниками местной гэбни. Но они его тут же отпустили, поскольку нижние чины, те, кто проводил арест, тоже хотят избавиться от Мадуро.

Такая ситуация приводит к пассивности старого президента. Он не может отправить войска, чтобы те разогнали манифестантов и арестовали конкурента. Да, генералы с удовольствием выполнят такой приказ, но вот майоры и ниже просто не станут его исполнять. Зачем стрелять в своих сограждан, если на самом деле хочется стрелять в своих начальников? И есть риск, что начнут стрелять именно в генералов. Поэтому страшновато.

Да и сами генералы не очень-то стремятся воевать. Дело в том, что американцы пообещали вмешаться, если начнется кровопролитие. Воевать с безоружными демонстрантами – легко и приятно. А вот с американской армией – совсем другое дело. Там и убить могут. Никто ради Мадуро не хочет рисковать своей жизнью.

В результате складывается ситуация, когда ни одна из сторон не может пойти на решительные действия. И это очень опасно для демократической оппозиции. Народ может просто устать ходить каждый день на митинги и разойдется по домам. Тут-то власть и захватит лидеров оппозиции.

Время работает против нового президента. Ему нужна очень большая смелость.

Если он хочет победить, ему надо действовать:

Во-первых, он может призвать всех своих сторонников идти маршем на резиденцию президента и захватывать ее. В этом случае может начаться кровопролитие, поэтому решиться на такое очень сложно. Во-вторых, он должен призвать на свою сторону всех военных. И приказать им арестовать Мадуро. Любым возможным способом. Ну и тертье: Хуан Гуайдо, как законный и международно признанный президент, имеет полное право пригласить в Венесуэлу американские войска, чтобы они выгнали оттуда россиян (а россияне там есть), а также чтобы они помогли убрать от власти узурпатора.

Третий вариант самый рискованный, поскольку привлечение внешних сил для решения внутренних споров – не самая популярная мера. Особенно в Латинской Америке, которая много натерпелась от американцев в прошлом веке.

Однако тут надо отметить один очень важный момент: большинство жителей Венесуэлы в последние годы стали поддерживать ввод американских войск ради избавления от Мадуро. Это совершенно поразительно, поскольку из-за поддержки кровожадных диктаторов репутатция у США в этой стране всегда была просто ужасной.



Хуан Гуайдо

В общем, в Венесуэле сейчас установился период динамического равновесия. Если никто ничего не будет делать, если все останется как есть, то, к сожалению, победит Мадуро.

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Если же Гуайдо начнет действовать, если он заручится поддержкой США и поведет своих людей на штурм президентского дворца, то победят свобода и демократия. Поэтому я сейчас желаю венесуэльцам активности и бесстрашия. Действуйте!