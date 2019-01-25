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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента

      Безумный мир 56 Читать новость на русском

      Главная мировая история последних дней – это восстание в Венесуэле. Этой страной управляет бывший водитель автобуса Николас Мадуро. Его усилиями богатейшая страна Латинской Америки стала беднейшей. Ужасный экономический кризис там продолжается уже лет десять.

      Мадуро против Сталина

      В больницах нет лекарств, люди умирают от самых обычных болезней. В магазинах нет даже туалетной бумаги! Но это неважно, так как еды все равно нет, а без еды эта бумага не очень-то нужна. Самым верным способом запастись мясом стал набег на зоопарк – люди пускают на шашлыки африканских антилоп и тибетских яков.

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      За последние годы инфляция достигла уже двух миллиардов процентов, но физически денег в стране все равно нет. Чтобы их напечатать в Швейцарии, тоже нужно заплатить, а платить нечем!

      Добыча нефти – единственного экспортного товара – быстро уменьшается. Вся остальная экономика уже давно сдохла. Правительство живет лишь за счет иностранных кредитов, которые никто не собирается отдавать. Часть из них идет на содержание армии и полиции, а все остальное – в карманы правящей элиты. Люди голодают, из Венесуэлы бегут миллионами, страна погибает. Но Мадуро винит в этом темные внешние силы, в основном, США. Всех, кто выступает против его власти, он называет агентами Вашингтона. 

      Николас Мадуро
      Николас Мадуро

      Народ долго терпел все это, но год назад произошло очень важное событие. Там появился настоящий герой – с большой буквы! Им стал офицер полицейского спецназа Оскар Перес. Он в одиночку поднял бунт против системы.

      Перес – это уникальная личность. Помимо службы в полиции, он был снайпером, пилотом вертолета, скалолазом, парашютистом, подводным бойцом, инструктором по рукопашному бою, тренером служебных собак и много кем еще. Обладая фактурной внешностью Перес снимался в кино, а гонорары отдавал на помощь больным детям. Он лично покупал им лекарства и раздавал их в больницах.

      Так вот, обожаемый всей страной герой угнал вертолет, забросал с воздуха гранатами здание Верховного суда, перешедшего на сторону Мадуро, и на этом вертолете улетел в закат. Армия и полиция искали Переса несколько месяцев. Он же внезапно появлялся в разных городах на митингах оппозиции и призывал народ к восстанию против власти. Люди его обожали.

      перис оскар
      Оскар Перес

      Но, как всегда в таких историях, в окружении героя появился предатель. Он сдал Переса властям, и тот погиб, ведя неравный бой с целой армией мадуристов. Однако даже перед смертью, раненый, весь в крови Перес записал видеообращение к согражданам. Он попросил их не терять надежды и бороться за свою свободу против поганого режима Мадуро.

      И его услышали! Весь последний год в Венесуэле не прекращались акции протеста. Военные и полицейские массово дезертировали и даже поднимали небольшие восстания. Власть отвечала массовыми посадками активистов и лидеров оппозиции, чем сама себе в итоге и навредила.

      Пересажав и изгнав из Венесуэлы всех старых и известных лидеров оппозиции, Мадуро стал невольной причиной появления нового поколения своих оппонентов – молодых, образованных, технологически и медийно подкованных.

      Новым лидером оппозиции стал 35-летний Хуан Гуайдо. Это очень умный, энергичный, бесстрашный и по-хорошему злой человек. Он быстро поднялся по карьерной версии до поста спикера парламента и оттуда стал всерьез угрожать действующей власти. Он не хочет никаких компромиссов с режимом. Например, для Мадуро он видит лишь одну судьбу – в качестве заключенного местной тюрьмы. И это многим нравится!

      венесуела
      Хуан Гуайдо

      23 января, в национальный День освобождения Венесуэлы от диктатуры в Каракасе прошел гигантский митинг оппозиции. Выступая на нем, Гуайдо заявил, что президент Мадуро – это узурпатор. Поэтому он, Гуайдо, обьявляет Мадуро низложенным, а власть его – прекращенной.

      Себя, спикера парламента, молодой оппозиционер тут же назвал новым президентом страны. Пускай и временным. Это решение тут же поддержали США, Канада, страны Европейского Союза и большинство стран Латинской Америки. Против выступили Куба, Боливия, Россия и Китай. Эти государства много вложили в Мадуро, а потому очень не хотят его падения.

      Сам он, кстати, сначала испугался революции и залег на дно. Но потом увидел, что ничего ужасного не происходит, что армия остается в казармах, а Россия и Китай готовы помочь. После этого он вылез на свет и объявил, что остается главой государства.

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      Сейчас в Венесуэле сложилась дивная ситуация – там два президента. Оба называют себя легитимными. Оба мечтают посадить друг друга в тюрьму. Оба говорят о поддержке народа. При этом сейчас ни тот, ни другой не могут ничего сделать. Главная сила в Венесуэле – это армия. И она разделена. Если генералы и полковники поддерживают Мадуро, то нижнее офицерское звено и солдаты – за оппозицию.

      Мадуро может попробовать отправить войска на подавление восстания, но для него это очень рисковое дело. Во-первых, солдаты могут и не послушаться, а во-вторых, США пообещали вмешаться, если старый президент Венесуэлы пойдет войной на нового. Столкновения с американскими войсками армия Венесуэлы точно не переживет. Мотивации убивать и умирать у местных военных нет вообще.

      Выхода из сложившейся патовой ситуации пока никто не видит. Но я бы все равно поставил тут на победу оппозиции. Во-первых, Мадуро совсем уж тупой, его можно обхитрить. А во-вторых, у его противников есть два тайных оружия:

      Первое – древнее. Одного из лидеров оппозиции там зовут Иван Сталин Гонсалес. Я почему-то думаю, что человек с таким именем просто обречен на победу в революционной борьбе против режима.

      Оружие будущего. Все главные соцсети мира Facebook, Twitter, Instagram уже признали новым президентом Венесуэлы именно Хуана Гуайдо. Его президентским аккаунтам уже предоставили синие галочки верификации.

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      И вы знаете, современный мир устроен таким образом, что если в Facebook написано, что ты президент, то значит, так оно и есть. Это теперь даже важнее, чем удостоверение с печатью. Однако тут важно подчеркнуть: противостояние в Венесуэле еще не закончилось, поэтому пожелаем Хуану Гуайдо, Ивану Сталину и духу Оскара Переса, который стал одним из вдохновителей революции.

      Чубайс против Захаровой

      МИД Российской Федерации, который играет не последнюю роль в развитии венесуэльского кризиса, и сам в эти дни оказался в центре довольно безумной истории. Официальным пресс-секретарем российского дипломатического ведомства работает известная многим дама – Мария Захарова. Про таких людей, как она, обычно говорят "МГИМО финишт".

      Мария Захарова
      Мария Захарова

      Имеется в виду полное несоответствие формально дипломатического статуса и ее манер, которые подошли бы сотруднице привокзального буфета из какого-нибудь райцентра в Пензенской области. Если уж совсем просто, Захарова – это адская хабалка. Хамовитая, недалекая, абсолютно бездарная и довольно злобная. В принципе, ее образ соответствует внешней политике России. Но у многих возникает безответный вопрос, где ее такую откопали и почему сделали лицом российской дипломатии?

      В длинном ряду людей, относящихся к Захаровой с повышенной брезгливостью, на этой неделе случилось довольно неожиданное пополнение. Она сцепилась в словесной баталии с Анатолием Чубайсом – отцом российской приватизации и главой компании "Роснано".

      В одном из своих выступлений он сказал, что Россия – бедная страна. Захарова это где-то услышала и в своей быковатой манере наехала на Чубайса. По ее словам, Россия – богатая, а если и бедная, то это сам Чубайс и виноват. Он пытался спорить, какие-то цифры привел, но Захарова отвечала лишь одно: "Ха-ха, ты – Чубайс, ты – виноват, ты – пошлое г*вно".

      Анатолий Чубайс
      Анатолий Чубайс

      Глава "Роснано" выдал ответ, который мне показался адекватным. Он сказал, что Захарова не тем делом занята. Ее надо отправить скандалить и "быковать" на телешоу "Дом-2". А в МИД на место Захаровой назначить Ольгу Бузову, у которой 12 миллионов подписчиков в Instagram и вообще "молодой образ".

      бузова
      Ольга Бузова

      Идея взаимной замены Захаровой и Бузовой на первый взгляд мне показалась блестящей, но потом я прочитал один очень толковый комментарий к этой ситуации. Он гласил: "Лошадей на переправе не меняют".

      Автор: Іван Яковина
      Теги: Новини Росії Відеоблоги Венесуела Протести Жертви Безумный мир
      Джерело: 24 канал
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