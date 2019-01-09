Наплевав на все: до какого ужаса довел свою страну президент Габона

Есть такая замечательная африканская страна – Габон. Там мало населения, много полезных ископаемых и одна семья, управляющая этой страной с момента получения независимости в 1960 году.

Благодаря трем этим факторам, жизнь в Габоне относительно сытая и спокойная. Никаких войн, геноцидов и каннибализма там точно нет. Но есть другая проблема – почти полное отсутствие свободы.

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Правящая в Габоне семья (с легкой для нашего уха) фамилией Бонго фактически является королевской. Хотя формально эта страна и считается демократической президентской республикой. Но, я бы еще добавил, загнивающей республикой. Прошлый президент Омар Бонго хоть и не был демократом, но оставил после себя работающую страну с медициной, образованием, дорогами, интернетом, какой-никакой экономикой. Но он умер.

Его сын Али Бонго пришел к власти в 2016 году после так называемых "выборов". Это было ужасное шоу – кровь, грязь, убийства и массовые фальсификации. Мировое сообщество, конечно, выразило глубокую озабоченность, но на самом деле всем было пофиг. Качает Габон нефть – и слава Богу, все остальное там никого не волнует.

Так вот этот Али Бонго просто наплевал на свою страну и на свои президентские обязанности. А Габоне он почти не появлялся, катался по всему миру, отдыхал в альпийских шале и на лучших пляжах, тусовался со знаменитостями и, как клевещут, сильно бухал и объедался. Страной же фактически стали управлять друзья семьи Бонго из числа местных чиновников. "Управлять", тут, однако, не самое подходящее слово. Они принялись довольно активно грабить свою родину – в лучших африканских традициях.



Али Бонго

Экономика, инфраструктура, социальная сфера и все остальное быстро пришло в упадок. Там появилась небольшая прослойка супербогатых людей, связанных с властью – по сути, олигархов. А все остальное население стало беднеть на глазах. И, соответственно, злиться. Но тут случилось важное событие. В прошлом году Али Бонго, даже не заезжая домой, перенес инсульт. В довольно молодом возрасте, кстати: ему всего 59 лет. Лечиться он тоже остался за границей и на публике не появлялся. Народ стал тихо радоваться: наконец-то можно будет законно избавиться от президента-бездельника. Но не тут-то было.

31 декабря он появился в эфире местного телевидения с новогодним обращением к нации. На видео было видно, что правая рука его парализована. И слышно, что язык едва шевелится. Судя по всему, у президента, который вел очень нездоровый образ жизни, парализована вся правая половина тела. Насколько хорошо он соображает, тоже непонятно.

Зато понятно другое. Если даже здоровый и полный сил Бонго занимался чем угодно, кроме своей родины, то больной и парализованный и подавно плевать на нее хотел. В обществе поселились очень тревожные настроения. В этих условиях спустя всего неделю после Нового года в Габоне произошла попытка военного переворота. Несколько десятков молодых офицеров и солдат захватили местное радио о телевидение. Их лидер вышел в эфир с призывом к согражданам собираться на главных площадях своих городов и требовать новых выборов президента.



В Габоне произошел военный переворот

Но дело было ночью, все спали, поэтому желающих делать революцию нашлось всего около тысячи. Власти быстро сориентировались, разогнали их, отключили в стране интернет и электричество, а также направили войска на подавление путча. После короткой перестрелки двух заговорщиков убили, остальных арестовали. Мятеж провалился.

И тут я хочу обратить внимание на два момента. Первое. Действующую власть поддержал и Африканский союз (это такой клуб диктаторов), и вполне демократическая Франция – бывшая колониальная держава. Ни те, ни другие почему-то не хотят отставки Бонго. И второе. В стране по-прежнему все плохо. Развал экономики, социальной сферы, всевластие олигархов и отсутствие свободы никуда не делись. Народ после переворота счастливым там не стал. Поэтому я почти уверен, что правящему в Габоне режиму гарантированы новые неприятности уже в самом недалеком будущем.

Запрет на красоту

В другой африканской стране – Руанде – президент Поль Кагаме, напротив, настолько активный, что занимается даже самыми мелкими делами своих сограждан. Несколько дней назад он опубликовал твит, в котором потребовал немедленного запрета (вы не поверите!) целой линейки женской косметики. Речь идет о специальных кремах для отбеливания кожи.



Поль Кагаме

Тут надо пояснить, что от природы кожа большинства руандийцев – коричневого или даже темно-коричневого цвета. Но местные стандарты красоты гласят, что чем светлее у женщины кожа, тем она симпатичнее. Да и в целом там так заведено, что у людей с высоким социальным статусом кожа немного светлее. На эту тему даже какая-то градация есть. Для нас не очень заметная.



Из-за этого многие руандийские женщины тратят последние деньги на банки с отбеливателями для собственной кожи. По африканским меркам, это недешевая забава. Тут и начинаются проблемы. Самая главная из них – медицинская. Постоянное втирание отбеливателя в кожу очень часто вызывает очень серьезные заболевания. Порой кожа просто начинает гнить – прямо на живом человеке. Это очень неприятная и история.

Второе – деньги. Эти кожные болезни, становятся все более частым явлением по финансовым причинам. Хорошие кремы стоят дорого. Небогатые руандийки часто используют дешевые подделки, очень вредные для здоровья. Их химический состав – это просто жуть. Третье – тем, кто уже начал отбеливать кожу, сложно бросить. Если остановиться, то кожа быстро вернет свой обычный цвет. Для некоторых женщин, которые, скажем, успели выйти замуж в "светлой" своей ипостаси, психологически трудно вернуться в прежнее состояние.

С этим связан настоящий ужас, охвативший многих жительниц Руанды. Если называть вещи своими именами, они боятся, что без этих отбеливателей местные хлопцы их разлюбят и побросают. Я пытался найти нашу аналогию для бедствия. Загар тут не подходит, это немного другое. Представьте себе, ситуацию, в которой президент Украины издает указ. Все женщины страны за месяц должны потолстеть на 10 килограммов. Очень примерно – это оно. Я думаю, могли бы начаться волнения.

Женщины в Руанде сейчас крайне недовольны своим президентом. Дело может даже приобрести политическое измерение. До военного переворота, там, конечно, едва ли дойдет, но ситуация очень серьезная. Кстати говоря, президент Поль Кагаме – автор запрета – вообще-то очень успешный реформатор. Он сумел вытащить Руанду из гражданской войны и геноцида и построить там почти что африканский Сингапур. В экономике там все довольно неплохо.

В этом смысле он – молодец. Но вот какого лешего президент залез в царство женской косметики, я понять не могу. Если власть господина Кагаме (диктатора, между прочим) кто-то и погубит, то, думаю, это будут не злые оппозиционеры, а прекрасная, но очень сердитая половина населения его собственной страны.

Австралийский фотошоп

Если президент Руанды стал врагом неописуемой красоты местных женщин, то премьер-министр Австралии попал в дурацкую ситуацию по зеркальной причине – из-за собственной тяги к прекрасному. Скотт Моррисон (так зовут премьера) сфотографировался для своего личного сайта в окружении семьи. Идеальная картинка: зелень, прекрасная погода, улыбающиеся супруги и их дети... Одна беда: премьер на эту фотосессию почему-то надел старые и грязные кроссовки.

Поскольку они слишком явно выбивались из общей почти медовой картинки, кто-то решил кроссовки отретушировать в фотошопе. Кто был автором идеи, сейчас никто не признается, поскольку закончилось все довольно глупо. Вместо старых и грязных Скотту Моррису нарисовали два идеально чистых, белых кроссовка. Одна только проблема – оба они оказались левыми!



Вместо старых и грязных Скотту Моррису нарисовали два идеально чистых, белых кроссовка

Как это произошло, сейчас уже никто не скажет. В администрации премьер-министра никто ничего не заметил. Но вот бдительные сограждане тут же подняли Моррисона на смех. Австралийцы вообще довольно жесткие люди и юмор у них соответствующий. Сейчас весь местный интернет кишит разными приколами и фотожабами премьерских ботинок.

Ну а сам он, увидев, какая история произошла, приказал вернуть на свой сайт изначальную версию фото – с грязными и старыми кроссовками.

Неудачный гоп-стоп

Сегодня я собирался рассказать вам о последних новостях из мира Дональда Трампа (там за праздники много чего произошло). Но, честно говоря, так он меня достал, я уже смотреть на него не могу. Поэтому лучше поделюсь отличной, жизнеутверждающей историей из Бразилии. Некий уличный грабитель из города Рио-де-Жанейро на неделе решил, что называется, "отжать мобилу" у девушки, которая вечером ждала на улице такси. Он сказал ей, что него есть пистолет, и что лучший для нее выход – немедленно отдать ему свой мобильный телефон.

Молодая, (очень красивая, кстати!) девушка повернулась к грабителю посмотрела на него и за одну секунду нанесла ему несколько ударов в лицо и по корпусу. Ударом ноги отправила его в нокдаун и провела удушающий болевой прием. Грабитель, весьма удивленный таким поворотом событий, начал истошно звать на помощь полицию. Позднее он признался, что испугался за свою жизнь. И вы знаете, его опасения были небеспочвенны.

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Дело в том, что судьба-злодейка свела его в тот день с Поляной Вианой – девушкой, очень известной среди поклонников смешанных боевых искусств. Она считается одним из лучших бойцов в мире, поэтому тут можно смело сказать, что гопник мог и правда окончить этот день в морге.

И хотя для него день, конечно, сложился не слишком удачно, он должен радоваться, что остался жив. Может быть, благодаря воспитательному сеансу в исполнении Поляны, он даже поймет, что пора что-то менять и начнет новую жизнь – полную света и добродетели! Хотя, конечно, вряд ли...