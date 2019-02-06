Наш мир в руках бандитов и убийц: что означает ракетный договор РФ и США

Последние дни прогрессивное мировое сообщество с тревогой обсуждает преждевременную кончину договора о запрете ракет средней и малой дальности в Европе. Соглашение, которое было подписано Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, запустило процесс прекращения Холодной войны. Тогда все люди в мире вздохнули с облегчением, ведь ядерная война стала менее вероятной.

Конец ракетного договора

Согласно этому документу, СССР и США отказывались от производства и использования ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 километров

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Тогда были запрещены сравнительно небольшие ракеты, но при этом очень опасные. К слову, гигантская межконтинентальная ракета несет свою боеголовку к цели 40 минут, а небольшие советский СС-20 "Пионер" или американский "Першинг-2" справлялись за пять-десять минут.

Это значит, что если такая ракета взлетает из-за какого-то сбоя или ошибки, то что-либо исправить невозможно – на это просто нет времени. Все, мир уничтожен, людей больше никогда не будет. К слову, таких ракет в Европе разместили сначала сотни, а потом и тысячи. Опасность была очень большой, нашей планете приставили к голове пистолет.

К счастью, Горбачев и Рейган тогда сумели договориться и запретить эти ракеты. Только за это им можно сказать большое спасибо, но теперь времена изменились. Еще в 2007 году Владимир Путин попросил США пересмотреть условия этого договора, так как захотел снова производить эти ракеты.



У России нет ни малейших шансов победить в войне против НАТО или Китая

Все потому что Кремлю нужны были какие-то ассиметричные виды оружия. Именно таким видом оружия и могли бы стать тактические ядерные ракеты средней дальности. Логика такая: если у тебя нет своей армии, чтобы остановить чужую, надо выстрелить по чужой ядерной ракетой. Все, проблема решена.

Американцы в 2007 году отказались делать России такой подарок и пересматривать договор от 1987 года. Ведь им самим наземные ракеты средней дальности совсем ненужны. Не будут же они по Канаде или по Мексике стрелять.

Понимая это, Кремль начал втихую разрабатывать новые ракеты средней дальности взамен уничтоженных СС-20. По словам американцев, россияне уже ставят на вооружение ракету 9M-729, которая нарушает действие договора. Имеется в виду то, что она катается по земле на шасси от ракетной установки "Искандер", а также летит на расстояние, превышающее 500 километров.



Русская ракета 9М-729

На какое именно расстояние она летит, в США не говорят, ссылаясь на секретность. По одной версии, 9M-729 просто летит чуть более 500 километров. По второй – это модификация морской крылатой ракеты "Калибр" с дальностью около 2500 километров. По третьей – это переделанная авиационная крылатая ракета Х-101 с дальностью в 5000 км. В любом случае, договор нарушается.

Абсолютно бессмысленное бодание между США и Россией насчет ракеты шло примерно полгода. Американцы даже выкатили ультиматум: либо уничтожаете новую систему, либо мы выходим из договора. Россияне сказали, что ничего уничтожать не будут. В конечном итоге, 1 февраля США из договора вышли, а 2 – россияне. Все, его больше нет.

Весь мир тут же встал на уши, особенно Европа. Там все хорошо помнят, что именно она должна была стать главным полем боя для советских и американских ракетчиков. В этой роли снова никто оказаться не хочет.

Путин сказал, что не будет размещать 9M-729 вблизи от границ стран НАТО, если там не появятся аналогичные американские ракеты. Однако я бы ему особо не верил. Во-первых, он постоянно всех обманывает. А во-вторых, в Калининградской области уже стоят на вооружении "Искандеры". Если на них просто поменять ракеты, вся Европа окажется под прицелом российского тактического ядерного оружия.



Россия уже разместила "Искандеры" в Калининградской области

Думаю, не очень приятно ощущать, что на тебя постоянно нацелены ядерные ракеты, которые находятся в руках совершенно адских бандитов и убийц. Поэтому европейцы призывают и Россию, и США немедленно вернуться к соблюдению договора 1987 года. Уверен, что уговоры эти совершенно бесполезные.

Кроме того, сейчас подобные ракеты наверняка появятся и в тайге на российско-китайской границе. Да, сейчас у них хорошие отношения. Но случись что, россиянам без тактических ядерных ракет от китайцев не отмахаться.

Американцы сейчас тоже могут разместить такие ракеты на своих базах в Южной Корее, Японии и на Филиппинах, откуда будут угрожать главным экономическим и населенным центры Китая. Понимая все это, Пекин уже выступил категорически против выхода США и РФ из договора. Китайцы понимают, что в значительной степени этот шаг направлен против них.

Впрочем, немедленных изменений геостратегической ситуации не надо ждать и в Азии. Союзники США так просто не согласятся на размещение тактических ядерных ракет на своей территории. Европейцы тоже будут против, но они наверняка согласятся, если получат доказательства появления российских ракет у своих границ.

В результате ликвидации договора от 1987 года, выиграли только российские и американские генералы, а также компании-производители ядерных ракет.

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Теперь в мире будет еще больше ядерного оружия, что само по себе плохо. Оружие это будет самой опасной разновидности из всех прочих. Но самое неприятное, это то, что люди, отвечающие за его применение, по своим моральным, этическим и интеллектуальным качествам все больше похожи не на обезьян даже, а на каких-то моллюсков, от которых можно ожидать чего угодно.

Кривая галактика

Китайские и австралийские ученые опубликовали результаты исследования структуры и формы нашей с вами родной галактики Млечного Пути. Для этого они уточнили места расположения 1300 огромных пульсирующих звезд, которые называются "классические Цефеиды". Эти звезды светят в сто тысяч раз ярче, чем наше солнце, поэтому их хорошо видно, а расстояние до них очень легко высчитать.

После анализа полученных данных, астрономы пришли к удивительному выводу. Со стороны наша галактика выглядит совсем не так, как мы ее обычно себе представляем. На самом деле, края нашей галактики свернуты, перепутаны и перекручены. Она, в общем, совсем кривая.



Галактика Млечный Путь

Дело в том, что центральная часть Млечного Пути слишком активно вращается. Поэтому рукава галактики на ее окраинах не поспевают за темпом вращения, сталкиваются друг с другом, перекручиваются и разлетаются по сторонам.

Поэтому, когда в следующий раз вам будет казаться, что в вашей жизни что-то пошло наперекосяк, что события налетают одно на другое и порождают хаос, не переживайте. Вы не одиноки. У всей нашей галактики (а это сто миллиардов звезд и сотни миллиардов планет) абсолютно те же проблемы.