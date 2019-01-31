Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться

Далеко не все знают, но после окончания Первой мировой войны многие думали, что она будет последней. Что тьма, дикость и новое средневековье были побеждены светлыми силами порядка, интеллекта и цивилизации.

На британской Медали победы в той войне с одной стороны изображена древнегреческая богиня победы Ника. С другой же написано – Великая война за цивилизацию. И годы: 1914-1919. Заметьте, кстати, датой окончания войны указан не 1918 год, когда было подписано перемирие с Германией, а 1919, так как после этого продолжались боевые действия на Ближнем Востоке и в других регионах мира.

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Тем не менее. Наступает новый 1919 год. Долгая война закончена, силы зла раздавлены, цивилизация победила, чему все очень рады. Европа, а с нею и весь мир – спасены. Но в том же 1919 году в Италии создается националистическая партия "Союз Борьбы". Ее цель – сделать Италию снова великой. Фактически – возродить Римскую империю.

Своим символом эти люди избрали античный символ римской власти – связку вязовых или березовых прутьев. По-итальянски такая связка называется "фашио", соответственно, партию назвали "Фашистской".

В это время в мире бушевал экономический кризис: богатые быстро богатели, бедные еще быстрее беднели. С одной стороны, этим пользовались левые – коммунисты, другой – правые популисты. Популярность тех и других росла и в 1922 году фашисты пришли к власти в Италии.

Прошло 11 лет аналогичного успеха достигли нацисты в Германии. Затем – и франкисты в Испании. Крайние формы национализма и ксенофобии распространились по всей стране. Как видим, Великая война за цивилизацию не стала последней. Через 20 лет после ее завершения – в 1939 году – началась еще одна, намного более жуткая и кровопролитная. Мы ее знаем, как Вторую мировую войну.

Похоже, что и в этот раз не до конца. Прошло ровно сто лет, наступил 2019 год, и пару дней назад три десятка европейских философов и интеллектуалов написали манифест, жизнерадостно озаглавленный "Европейский дом в огне".

Я прочитал этот документ. И сразу же обратил внимание на такой пассаж: "В Европе разворачивается не что иное, как новая битва за цивилизацию". Как говорится, приехали. "На колу висит мочало, начинаем все сначала". Итак, авторы утверждают, Европа в опасности, что ее единству и ее сути со всех сторон угрожают националисты и популисты, что США и Великобритания самоустранились и забыли о своих союзниках.

Зато вот Владимир Путин прилагает все возможные усилия для подрыва идеалов свободы и единства, и поэтому (цитата) "Европа как идея, как воля и мечта разваливается на наших глазах".



Владимир Путин

Надо сказать, диагноз поставлен верно. Левые популисты и правые националисты действительно быстро набирают популярность в Европе. Они, конечно же, не предлагают строить концлагеря и начинать мировые войны. Но к единой и либеральной Европе относятся очень скептически.

Европейский Союз и правда начал разваливаться. Прямо сейчас из него выходит Великобритания – одна из ключевых стран ЕС. А идеи неолиберализма, политического центризма теряют сторонников по всему континенту. Даже в Германии – самой богатой и стабильной стране Европы.

Еще раз: проблему авторы манифеста обозначили правильно. Но вот предложенные ими средства борьбы смотрятся инфантильная фантазия. Или же просто бред сивой кобылы.

Итак, смотрите, что предлагается противопоставить популизму и национализму. Во-первых, общую европейскую память. Во-вторых, веру в унаследованную европейцами великую идею. Дальше надо кинуть клич присоединиться к новой волне и действовать накануне выборов.



Европейский Союз начал разваливаться

Интеллектуалы предлагают "вновь зажечь факел Европы", "Захотеть Европу" и "отказаться от этой не думающей, вялой Европы". Ну и последнее: "Мы должны поскорее забить тревогу против совратителей душ и возмутителей духа".

При всем уважении, это какая-то больная фантазия. Можно сколько угодно издавать клич, зажигать факел, стремиться к новой волне или даже хотеть Европу. Это никак ситуацию не изменит. С тем же успехом можно сплясать танец с бубнами.

И тут мы подходим к главной проблеме европейских либералов. За сто лет они так и не поняли, откуда берутся популизм и национализм. Для них это какое-то упавшее с неба зло. Оно как будто ниоткуда появилось. Хотя на самом деле причины этих явлений лежат на поверхности. Обыватели видят, что их доходы не растут, зато растут их долги и налоги. При этом они видят и знают, что элиты гребут деньги даже не лопатой, а экскаваторами.

Одновременно эти же люди вокруг себя видят все больше и больше иммигрантов из жутких, неприятных и чуждых стран с другими языками и религиями. Через некоторое время бесконтрольный рост числа чужаков начинает беспокоить даже толерантных европейцев. Тут-то и появляются популисты.

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Они говорят: мы будем справедливо распределять доходы. Ваши зарплаты и пенсии начнут расти. Кроме того, мы закроем границы для иммиграции. Кормить чужаков больше не придется. Конкуренция за ресурсы снизится. Вы снова будете хозяевами в своей стране. Это очень реальные и очень конкретные обещания. Это деньги и безопасность, а не издаваемый клич или зажженный факел, как в письме интеллектуалов

Но авторы манифеста этого абсолютно не понимают. Они просто не видят эту проблему. У них-то в жизни все хорошо. Доходы – миллионные, мигранты их рабочие места не отнимают. Поэтому я попробую сделать тут предположение. Битву за цивилизацию, о которой с тревогой написали европейские интеллектуалы, они уже проиграли. Просто из-за собственной неадекватности.

Националистам и популистам даже особенно и воевать не пришлось. Их обычная повседневная работа оказалась эффективнее, чем героическая борьба либералов. Впрочем, составители манифеста все же не до конца утратили связь с реальностью. Они очень правильно заметили, что точкой невозврата, настоящей гибели Европейского Союза могут стать майские выборы в Европарламент.

У националистов и популистов в самых разных странах сейчас очень неплохие шансы победить и начать уничтожение ЕС изнутри. Поэтому, я думаю, предвыборная кампания в Европарламент, которая обычно невероятно скучная и бессмысленная, в этом году станет очень жаркой. Вот эти выборы и станут настоящей войной за цивилизацию.