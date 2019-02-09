Представників новоствореної Православної церкви України не впустили до монастиря Святого Пантелеймона на Святій Горі Афон у Греції, який є під контролем РПЦ.

Зараз на Афоні паломництво з благословення Вселенського Патріарха здійснює митрополит Одеський Павло, який належить до ПЦУ, пише грецьке видання Romfea.

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Саме він хотів відвідати Свято-Пантелеймонівський чоловічий монастир, що належить Російській православній церкві.

Коли митрополит прибув до монастиря Святого Пантелеймона, братство повідомило йому, що у нього немає благословення для поклоніння. Потім настоятель монастиря наказав закрити ворота монастиря для представників нової української церкви,

– йдеться у повідомленні.

Настоятель храму пояснив українським священослужитям, що "монастир не визнає їх, і не планує визнавати в майбутньому".



Українську делегацію ПЦУ не пустили до "російського" монастиря на Афоні

Зазначимо, 7 лютого єпископ Одеський і Балтський Павло (Юристий) повідомив, що "українська делегація "з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, на запрошення Його Всесвятістості, Архієпископа – Нового Риму, Вселенського Патріарха Варфоломія розпочала свій перший офіційний візит на Святу Гору Афон".

8 лютого представники ПЦУ вперше в своїй історії відслужили Божественну літургію на Афоні.

"Першу Літургію на Святій Горі було звершено у монастирі Пантократор. Богослужіння, у співслужінні українського та афонського духовенства, очолив єпископ Одеський і Балтський Павло. Варто зазначити, що монастир Пантократор займає сьоме місце в ієрархії афонських монастирів та позитивно виступив за відправлення делегації Афону на інтронізацію Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія", – зазначив він.

Як з’явилась Православна церква України?Восени 2018 року Синод Вселенського патріархату дозволив створити єдину помісну церкву в Україні. Вже у грудні відбувся Об'єднавчий собор, тобто в єдину помісну церкву об’єднались усі українські православні церкви. Ця єдина церква отримала назву Православна церква України.



У січні 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ та передав його церкві.



Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній (у миру Сергій Думенко) – митрополит Переяславський та Білоцерківський. Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні УПЦ КП. 3 лютого Епіфаній офіційно зійшов на престол, тобто відбулася його інтронізація. А 5 лютого Епіфаній провів у Софійському соборі в Києві перше засідання Синоду ПЦУ.



Щодо УПЦ МП, то вона повинна змінити свою назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви. Такий закон 20 грудня 2018 року схвалив український парламент, давши для цього 3 місяці.