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      Делегацию ПЦУ не пустили в "российский" монастырь на Афоне

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      Делегацию ПЦУ не пустили в "российский" монастырь на Афоне
      Делегацию ПЦУ не пустили в "российский" монастырь на Афоне / Фото из открытых источников

      Представителей новосозданной Православной церкви Украины не пустили в монастырь Святого Пантелеймона на Святой Горе Афон в Греции, который находится под контролем РПЦ.

      Сейчас на Афоне паломничество по благословению Вселенского Патриарха осуществляет митрополит Одесский Павел, который относится к ПЦУ, пишет греческое издание Romfea.

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      Именно он хотел посетить Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь, принадлежащий Русской православной церкви.

      Когда митрополит прибыл в монастырь Святого Пантелеймона, братство сообщило ему, что у него нет благословения для поклонения. Затем настоятель монастыря приказал закрыть ворота монастыря для представителей новой украинской церкви,
      – говорится в сообщении.

      Настоятель храма объяснил украинским священослужитям, что "монастырь не признает их, и не планирует признавать в будущем".

      Украинскую делегацию ПЦУ не пустили в "российский" монастырь на Афоне

      Отметим, 7 февраля епископ Одесский и Балтский Павел (Юристий) сообщил, что "украинская делегация" по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, по приглашению Его Всесвятистости, Архиепископа – Нового Рима, Вселенского Патриарха Варфоломея начала свой первый официальный визит на Святую Гору Афон".

      8 февраля представители ПЦУ впервые в своей истории отслужили Божественную литургию на Афоне.

      "Первую Литургию на Святой Горе было совершено в монастыре Пантократор. Богослужение в сослужении украинского и афонского духовенства, возглавил епископ Одесский и Балтский Павел. Стоит отметить, что монастырь Пантократор занимает седьмое место в иерархии афонских монастырей и положительно выступил за отправку делегации Афона на интронизации Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания", – отметил он.

       

      Как появилась Православная церковь Украины?Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата позволил создать единую поместную церковь в Украине. Уже в декабре состоялся Объединительный собор, то есть в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единственная церковь получила название Православная церковь Украины.

      В января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.

      Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении УПЦ КП. 3 февраля Епифаний официально взошел на престол, то есть произошла его интронизация. А 5 февраля в Епифаний провел в Софийском соборе в Киеве первое заседание Синода ПЦУ.

      По поводу УПЦ МП, то она должна изменить свое название, указав принадлежность к Русской православной церкви. Такой закон 20 декабря 2018 года одобрил украинский парламент, дав для этого 3 месяца.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России РПЦ Религия Греция Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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