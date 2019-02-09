Представителей новосозданной Православной церкви Украины не пустили в монастырь Святого Пантелеймона на Святой Горе Афон в Греции, который находится под контролем РПЦ.

Сейчас на Афоне паломничество по благословению Вселенского Патриарха осуществляет митрополит Одесский Павел, который относится к ПЦУ, пишет греческое издание Romfea.

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Именно он хотел посетить Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь, принадлежащий Русской православной церкви.

Когда митрополит прибыл в монастырь Святого Пантелеймона, братство сообщило ему, что у него нет благословения для поклонения. Затем настоятель монастыря приказал закрыть ворота монастыря для представителей новой украинской церкви,

– говорится в сообщении.

Настоятель храма объяснил украинским священослужитям, что "монастырь не признает их, и не планирует признавать в будущем".

Украинскую делегацию ПЦУ не пустили в "российский" монастырь на Афоне

Отметим, 7 февраля епископ Одесский и Балтский Павел (Юристий) сообщил, что "украинская делегация" по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, по приглашению Его Всесвятистости, Архиепископа – Нового Рима, Вселенского Патриарха Варфоломея начала свой первый официальный визит на Святую Гору Афон".

8 февраля представители ПЦУ впервые в своей истории отслужили Божественную литургию на Афоне.

"Первую Литургию на Святой Горе было совершено в монастыре Пантократор. Богослужение в сослужении украинского и афонского духовенства, возглавил епископ Одесский и Балтский Павел. Стоит отметить, что монастырь Пантократор занимает седьмое место в иерархии афонских монастырей и положительно выступил за отправку делегации Афона на интронизации Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания", – отметил он.

Как появилась Православная церковь Украины?Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата позволил создать единую поместную церковь в Украине. Уже в декабре состоялся Объединительный собор, то есть в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единственная церковь получила название Православная церковь Украины.



В января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.



Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении УПЦ КП. 3 февраля Епифаний официально взошел на престол, то есть произошла его интронизация. А 5 февраля в Епифаний провел в Софийском соборе в Киеве первое заседание Синода ПЦУ.



По поводу УПЦ МП, то она должна изменить свое название, указав принадлежность к Русской православной церкви. Такой закон 20 декабря 2018 года одобрил украинский парламент, дав для этого 3 месяца.