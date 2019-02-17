Як православний світ відреагував на створення помісної церкви в Україні

На своїх соборах визнати українську церкву як собі рівну й згадувати її під час богослужінь мають14 автокефальних православних церков. Та не всі з них готові це зробити.

Хто відмовився підтримати ПЦУ

Російський президент Володимир Путін без жодних натяків і двозначностей заявляє про наміри контролювати релігійне життя в Україні.

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Він вже встиг назвати Православну церкву України "фальшивим проектом, що взагалі не має відношення до віри". Й додав, що влада Росії вважає неприпустимим будь-яке втручання в церковні справи інших країн, проте залишає за собою право робити для захисту прав людини все, що в її силах.

Таку заяву незмінний керманич Росії озвучив у десяту річницю правління патріарха Кирила, яку той відсвяткував з розмахом. Захід відвідали перші особи Росії й керівники інших православних церков. Їм професійно натякнули, яку позицію вони мають займати щодо України.



Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило

Очевидно, що ті, хто прийняли запрошення, просто не хочуть псувати відносини з Росією. Навіть попри демарш, який влаштував Московський патріарх Кирило перед Константинополем. Адже він впевнено диктує правила не тільки церковним очільникам, але й державним.

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Наприклад, відчитав, як школяра, президента Болгарії на його ж території – бо той, коли дякував Росії, яка допомогла у війні з Османською імперією ще в 19 столітті, згадав інші країни.

До речі, болгарська церква ще не визначилася зі своєю позицією щодо української. А от проросійські сербська та чеська вже відмовилися визнавати Православну церкву України.



Які з церков у світі не визнають ПЦУ

До них можуть приєднатися польська, олександрійська та антіохійська. Очільник останньої до війни в Сирії не був проти створення української автокефальної церкви. Проте після введення російських військ позиція Іоанна Десятого кардинально змінилася.

Хто може визнати ПЦУ найближчим часом

Експерти переконані, що найважливішим є те, що ПЦУ вже визнав Константинополь, а інші церкви – це лише питання часу. А от румунська церква може бути однією з перших, хто визнає українську, слідом за нею зробити це може й грецька та кіпрська, а також Єрусалимський патріархат. Дружні нам грузини поки ще думають.

У новоствореній Православній церкві України ж згадують під час літургії усі 14 церков, навіть російську – адже цього вимагають релігійні канони.