Румунська церква назвала умови, за яких визнає ПЦУ

Синод Румунської церкви може визнати новостворену помісну церкву в Україні за умови гарантії прав та свобод румуномовних церковних громад, якими до того опікувалася УПЦ МП.

В Україні діє 127 румунських православних парафій, більшість з яких – на території Північної Буковини, зазначили у прес-службі Румунського патріархату.

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У повідомленні наголосили, що вважають за потрібне провести консультації з румунськими православними, які стурбовані збереженням етнічної та мовної ідентичності.

Необхідно отримати письмові гарантії про те, що вони (румунські православні – ред. 24 канал) матимуть можливість організуватися у Румунський православний вікаріат та розвивати духовні зв'язки з Румунським Патріархатом, а також користуватися церковними книгами на рідній, тобто румунській мові,

– пояснили у прес-службі.

Й зауважили, що питання церковної єдності в Україні ще не вирішене повністю. Адже є велика частка російського етнічного населення, яке підтримує прямі контакти з Московським патріархатом.

Зазначимо, що у самій Румунії з 1990 року діє Український православний вікаріат.

Що таке вікаріат? Реальна або умовна церковно-адміністративна одиниця у низці християнських церков, що очолюється вікарієм (титулярним єпископом, єпископом-помічником, хор-єпископом).

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



6 січня патріарх Варфоломій під час урочистого богослужіння передав митрополиту Епіфанію Томос про надання автокефалії Українській церкві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.