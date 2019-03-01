"Москва обрабатывает фактически каждого архиерея": почему ПЦУ не спешат признавать другие церкви

Митрополит Епифаний настроен оптимистично относительно признания Православной церкви Украины другими церквями. Правда, о сроках он не спешит говорить, говорит: это – вопрос времени.

Практически все православные церкви сейчас признают, что Украина имеет право на автокефальный статус. Однако пока заметно мощное влияние Москвы на ситуацию. Об этом митрополит Епифаний рассказал в интервью BBC Украина.

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Мы сейчас видим безумное противодействие на международном уровне о признании нашей автокефалии. К сожалению, Москва привлекает очень много сил для того, чтобы Украинскую церковь не признавали. Они прорабатывают практически каждого архиерея той или иной поместной православной церкви, убеждают в том, что УПЦ не имеет будущего, собирают различные факты, пугают иерархов других церквей,

– рассказал священнослужитель.

В то же время, настоятель ПЦУ привел в пример Кипрскую церковь. Он пояснил, что хоть там и относятся с осторожностью к вопросу автокефалии ПЦУ, однако и смело критикуют РПЦ за ее попытки вмешаться в церковные дела Украины.

"Они критикуют Москву и ее действия, четко указывая на то, что один из настоятелей не имеет права исключать из диптихов другого настоятеля, это не является проявлением христианского смирения. Мы должны все сотрудничать в духе христианского смирения и любви, а со стороны Москвы сейчас этого в православном мире нет, она противодействует практически всему, Москва разрушает единство!" – добавил он.

Также митрополит Епифаний выразил надежду, что в течение нескольких месяцев несколько поместных церквей все же признают Украинскую церковь.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября 2018 года в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.