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      "Москва обрабатывает фактически каждого архиерея": почему ПЦУ не спешат признавать другие церкви

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      Митрополит Епифаний
      Митрополит Епифаний / Фото из открытых источников

      Митрополит Епифаний настроен оптимистично относительно признания Православной церкви Украины другими церквями. Правда, о сроках он не спешит говорить, говорит: это – вопрос времени.

      Практически все православные церкви сейчас признают, что Украина имеет право на автокефальный статус. Однако пока заметно мощное влияние Москвы на ситуацию. Об этом митрополит Епифаний рассказал в интервью BBC Украина.

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      Мы сейчас видим безумное противодействие на международном уровне о признании нашей автокефалии. К сожалению, Москва привлекает очень много сил для того, чтобы Украинскую церковь не признавали. Они прорабатывают практически каждого архиерея той или иной поместной православной церкви, убеждают в том, что УПЦ не имеет будущего, собирают различные факты, пугают иерархов других церквей,
      – рассказал священнослужитель.

      В то же время, настоятель ПЦУ привел в пример Кипрскую церковь. Он пояснил, что хоть там и относятся с осторожностью к вопросу автокефалии ПЦУ, однако и смело критикуют РПЦ за ее попытки вмешаться в церковные дела Украины.

      "Они критикуют Москву и ее действия, четко указывая на то, что один из настоятелей не имеет права исключать из диптихов другого настоятеля, это не является проявлением христианского смирения. Мы должны все сотрудничать в духе христианского смирения и любви, а со стороны Москвы сейчас этого в православном мире нет, она противодействует практически всему, Москва разрушает единство!" – добавил он.

      Также митрополит Епифаний выразил надежду, что в течение нескольких месяцев несколько поместных церквей все же признают Украинскую церковь.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября 2018 года в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

      После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Епифаний Православная церковь Украины Религия РПЦ
      Источник: 24 Канал
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