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      Архиепископа ПЦУ Климента задержали в оккупированном Крыму

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      Архиепископ Климент
      Архиепископ Климент / Громадське

      Российские спецслужбы задержали Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Климента на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским политзаключенным Павлом Грибом.

      Силовики забрали архиепископа, когда тот уже сидел в автобусе. Причиной стала якобы кража в церкви, где он проводит службы, сообщил Климент Центра журналистских расследований.

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      "Как мне сказали в дежурной части, был звонок с сообщением, что в Симферополе в церкви на улице Севастопольской что-то украли. То есть кто-то якобы позвонил, что в моей церкви кража. И поэтому они меня задержали на автовокзале, уже сняли с автобуса. Это все ложь. Так как о том, кто я, они узнали, только когда привезли в райотдел. И через 30 минут они придумали такую версию", – прокомментировал архиепископ Климент.

      По словам священнослужителя, разрешение на посещение Павла Гриба он имел.

      Украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова пытается выйти на связь с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

      "Позвонила Москальковой. Пока она не на связи. Написала ей сообщение! Буду стараться с ней связаться. Работаем", – сообщила Денисова.

      Архиепископ Климент сейчас находится в отделении полиции Симферополя и ждет адвокатов.

      24 канал писал, что в аннексированном Крыму могут закрыть главный храм Православной церкви – Храм святых Владимира и Ольги в Симферополе, где служит архиепископ Климент. По сообщению архиепископа Черниговского и Нежинского ПЦУ Евстратия (Зоря), оккупанты направили предписание об "освобождении помещений".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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