21:03
3 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      С нарушением всех норм и правил, – архиепископ Климент прокомментировал свое задержание

      219 Читати новину українською

      Архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента выпустили из центрального райотдела полиции оккупированного Симферополя после 4 часов содержания и перевезли в Киевский райотдел полиции.

      Об этом он сообщил в комментарии по телефону журналистам 24 канала.

      Читайте также: В МИД Украины отреагировали на задержание архиепископа ПЦУ Климента в оккупированном Крыму

      24 канал писал, что российские спецслужбы задержали Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским заключенным Кремля Павлом Грибом.

      Сначала так называемые полицейские попросили предоставить им документы и открыть дипломат, чтобы они посмотрели, что в нем есть. После этого мне сказали, чтобы я прошел в дежурную часть на автовокзале. Они вызвали "наряды полиции",
      – рассказал священнослужитель.

      За это время, Ахиепископ рассказал, что он связался с украинским консулом в Ростове, руководством церкви и правозащитниками. Прибыл Эмиль Курбединов и они вместе уже отправились в центральный участок полиции в оккупированном Симферополе.

      "Там меня продержали четыре с нарушением всех норм и правил, потому что за 3 часа мне должны были предъявить обвинение", – добавил Климент.

      Как только архиепископ вышел из участка, его сразу же задержали снова по новым обвинениям – якобы был анонимный телефонный звонок в полицию, где неизвестный сказал, что священнослужитель нецензурно ругался на рынке. За это Клименту якобы и грозит до 15 суток административного ареста.

      Сейчас архиепископ находится в Киевском райотделе полиции оккупированного Симферополя, где его должны были допросить по этому заявлению от неизвестного.

      В отделении мне говорят, что ищут этого человека, который написал на меня этот донос. Заявление от человека есть, а самого человека нету,
      – отметил священнослужитель.

      "Также меня еще обвиняют в том, что я ругался в самом райотделе, когда осматривали вещи. То есть они еще не придумали, что написать мне в обвинении. Сколько я буду здесь находиться – неизвестно. Как объяснили мне адвокаты, делается это для того, чтобы исключить мою работу по защите украинских политзаключенных", – добавил архиепископ.

      Юрист Назим Шейхмамбет отметил, что такие задержания проукраинских деятелей становятся системой в Крыму.

      blog_ava
      Олег Винник рассказал, как хотел представить Украину на Евровидении
      сегодня
      611
      Теги: Украина – Россия Религия Новости Крыма Православная церковь Украины Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко
      сегодня , 20:02 Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко
      232
      Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною
      сегодня , 20:00 Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною
      Тетяна Мартинюк 40
      Угроза полноценного вторжения РФ, новый проход через Керченский пролив – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Угроза полноценного вторжения РФ, новый проход через Керченский пролив – топ-5 видео недели
      388
      Всесвітньо відомий винахід українців Petcube, або Ґаджет для тварин і їх господарів
      сегодня , 19:00 Всесвітньо відомий винахід українців Petcube, або Ґаджет для тварин і їх господарів
      Соломія Соломка 130
      Первичный и вторичный рынок недвижимости: что будет с ценами в 2019
      сегодня , 18:29 Первичный и вторичный рынок недвижимости: что будет с ценами в 2019
      544
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество
       31 августа 2016 , 17:23 1
      Невероятный хавбек из Италии поражает своей игрой и увлекается Шевой
       25 октября 2018 , 16:00
      Шахтер победил Карабах в контрольном матче
       26 января , 11:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук