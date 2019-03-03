С нарушением всех норм и правил, – архиепископ Климент прокомментировал свое задержание

Архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента выпустили из центрального райотдела полиции оккупированного Симферополя после 4 часов содержания и перевезли в Киевский райотдел полиции.

Об этом он сообщил в комментарии по телефону журналистам 24 канала.

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24 канал писал, что российские спецслужбы задержали Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским заключенным Кремля Павлом Грибом.

Сначала так называемые полицейские попросили предоставить им документы и открыть дипломат, чтобы они посмотрели, что в нем есть. После этого мне сказали, чтобы я прошел в дежурную часть на автовокзале. Они вызвали "наряды полиции",

– рассказал священнослужитель.

За это время, Ахиепископ рассказал, что он связался с украинским консулом в Ростове, руководством церкви и правозащитниками. Прибыл Эмиль Курбединов и они вместе уже отправились в центральный участок полиции в оккупированном Симферополе.

"Там меня продержали четыре с нарушением всех норм и правил, потому что за 3 часа мне должны были предъявить обвинение", – добавил Климент.

Вместе с Эмилем Курбединовым и Архиепископом Климентом в третьем отделе полиции Центрального района Симферополя.

Разбираемся с беспределом оккупационных властей. pic.twitter.com/snoXk8C9rA — Николай Полозов (@nikolai_polozov) March 3, 2019

Как только архиепископ вышел из участка, его сразу же задержали снова по новым обвинениям – якобы был анонимный телефонный звонок в полицию, где неизвестный сказал, что священнослужитель нецензурно ругался на рынке. За это Клименту якобы и грозит до 15 суток административного ареста.

Сейчас архиепископ находится в Киевском райотделе полиции оккупированного Симферополя, где его должны были допросить по этому заявлению от неизвестного.

В отделении мне говорят, что ищут этого человека, который написал на меня этот донос. Заявление от человека есть, а самого человека нету,

– отметил священнослужитель.

"Также меня еще обвиняют в том, что я ругался в самом райотделе, когда осматривали вещи. То есть они еще не придумали, что написать мне в обвинении. Сколько я буду здесь находиться – неизвестно. Как объяснили мне адвокаты, делается это для того, чтобы исключить мою работу по защите украинских политзаключенных", – добавил архиепископ.

Юрист Назим Шейхмамбет отметил, что такие задержания проукраинских деятелей становятся системой в Крыму.