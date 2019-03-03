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      В МИД Украины отреагировали на задержание архиепископа ПЦУ Климента в оккупированном Крыму

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      В МИД задержание Климента назвали наступлением на украинское православие
      В МИД задержание Климента назвали наступлением на украинское православие / Фото из открытых источников

      Задержание в аннексированном Россией Крыму архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента является продолжением наступления на украинское православие на полуострове.

      Российские оккупанты продолжают воплощать свой замысел, говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко в Twitter.

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      24 канал писал, что российские спецслужбы задержали Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским заключенным Кремля Павлом Грибом.

      Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыму архиепископа Православной церкви Украины Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму. Настоящие притеснения религиозных свобод и прав верующих происходят на оккупированных Россией территориях,
      – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь украинского МИД.

      Она также отметила, что ведомство обратится по этому поводу в ООН, Совет Европы и ОБСЕ.

      Добавим, что архиепископ Климент сейчас находится в отделении полиции Симферополя, к нему прибыл адвокат Эмиль Курбединов.

      Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова отмечает, что Россия таким образом пытается скрыть информацию о состоянии здоровья Павла Гриба.

      "До этого судебное заседание Павла перенесли, когда в Россию приехал врач, который должен был рассказать о реальном состоянии здоровья политзаключенного. Держу этот вопрос на контроле", – написала она на своей странице в Фейсбук.

      В оккупированном Крыму могут закрыть главный храм Православной церкви Украины – Храм святых Владимира и Ольги в Симферополе, где служит архиепископ Климент. По сообщению архиепископа Черниговского и Нежинского ПЦУ Евстратия (Зоря), оккупанты направили предписание об "освобождении помещений".

       

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Религия Новости Крыма Православная церковь Украины Новости политики Аннексия Крыма МИД Украины
      Источник: 24 канал
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