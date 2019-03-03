В МИД Украины отреагировали на задержание архиепископа ПЦУ Климента в оккупированном Крыму

Задержание в аннексированном Россией Крыму архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента является продолжением наступления на украинское православие на полуострове.

Российские оккупанты продолжают воплощать свой замысел, говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко в Twitter.

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24 канал писал, что российские спецслужбы задержали Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским заключенным Кремля Павлом Грибом.

Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыму архиепископа Православной церкви Украины Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму. Настоящие притеснения религиозных свобод и прав верующих происходят на оккупированных Россией территориях,

– прокомментировала ситуацию пресс-секретарь украинского МИД.

Она также отметила, что ведомство обратится по этому поводу в ООН, Совет Европы и ОБСЕ.

1/2 Ми стурбовані повідомленнями про затримання в окупованому Росією Криму архієпископа Православної Церкви України Климента. Російські окупанти продовжують планомірний наступ на українське православ’я у Криму. — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 3 березня 2019 р.

2/2 Справжні утиски на релігійні свободи та права віруючих відбуваються на окупованих Росією територіях. Привернемо увагу до затримання владики Климента в ООН, РЄ та ОБСЄ — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 3 березня 2019 р.

Добавим, что архиепископ Климент сейчас находится в отделении полиции Симферополя, к нему прибыл адвокат Эмиль Курбединов.

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова отмечает, что Россия таким образом пытается скрыть информацию о состоянии здоровья Павла Гриба.

"До этого судебное заседание Павла перенесли, когда в Россию приехал врач, который должен был рассказать о реальном состоянии здоровья политзаключенного. Держу этот вопрос на контроле", – написала она на своей странице в Фейсбук.

В оккупированном Крыму могут закрыть главный храм Православной церкви Украины – Храм святых Владимира и Ольги в Симферополе, где служит архиепископ Климент. По сообщению архиепископа Черниговского и Нежинского ПЦУ Евстратия (Зоря), оккупанты направили предписание об "освобождении помещений".