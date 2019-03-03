У МЗС України відреагували на затримання архієпископа ПЦУ Климента в окупованому Криму
Затримання в анексованому Росією Криму архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента є продовженням наступу на українське православ’я на півострові.
Російські окупанти продовжують втілювати свій задум, йдеться у повідомленні речниці МЗС Катерини Зеленко у Twitter.
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24 канал писав, що російські спецслужби затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента на автовокзалі в окупованому Сімферополі, коли той збирався їхати до Ростова-на-Дону на суд над українським в’язнем Кремля Павлом Грибом.
Ми стурбовані повідомленнями про затримання в окупованому Росією Криму архієпископа Православної церкви України Климента. Російські окупанти продовжують планомірний наступ на українське православ’я у Криму. Справжні утиски релігійних свобод і прав віруючих відбуваються на окупованих Росією територіях,
– прокоментувала ситуацію речниця українського МЗС.
Вона також зазначила, що відомство звернеться з цього приводу до ООН, Ради Європи та ОБСЄ.
Додамо, що архієпископ Климент нині перебуває у відділенні поліції Сімферополя, до нього прибув адвокат Еміль Курбедінов.
Українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова наголошує, що Росія таким чином намагається приховати інформацію про стан здоров’я Павла Гриба.
"До цього судове засідання по Павлу перенесли, коли в Росію приїхав лікар, який мав розповісти про реальний стан здоров`я політв’язня. Тримаю це питання на контролі", – написала вона на своїй сторінці у Фейсбук.
В окупованому Криму можуть закрити головний храм Православної церкви України – Храм святих Володимира та Ольги у Сімферополі, де служить архієпископ Климент. За повідомленням архієпископа Чернігівського і Ніжинського ПЦУ Євстратія (Зоря), окупанти надіслали припис про "звільнення приміщень".