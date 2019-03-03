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      У МЗС України відреагували на затримання архієпископа ПЦУ Климента в окупованому Криму

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      У МЗС затримання Климента назвали наступом на українське православ'я
      У МЗС затримання Климента назвали наступом на українське православ'я / Крим.Реалії

      Затримання в анексованому Росією Криму архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента є продовженням наступу на українське православ’я на півострові.

      Російські окупанти продовжують втілювати свій задум, йдеться у повідомленні речниці МЗС Катерини Зеленко у Twitter.

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      24 канал писав, що російські спецслужби затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента на автовокзалі в окупованому Сімферополі, коли той збирався їхати до Ростова-на-Дону на суд над українським в’язнем Кремля Павлом Грибом.

      Ми стурбовані повідомленнями про затримання в окупованому Росією Криму архієпископа Православної церкви України Климента. Російські окупанти продовжують планомірний наступ на українське православ’я у Криму. Справжні утиски релігійних свобод і прав віруючих відбуваються на окупованих Росією територіях,
      – прокоментувала ситуацію речниця українського МЗС. 

      Вона також зазначила, що відомство звернеться з цього приводу до ООН, Ради Європи та ОБСЄ.

      Додамо, що архієпископ Климент нині перебуває у відділенні поліції Сімферополя, до нього прибув адвокат Еміль Курбедінов.

      Українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова наголошує, що Росія таким чином намагається приховати інформацію про стан здоров’я Павла Гриба.

      "До цього судове засідання по Павлу перенесли, коли в Росію приїхав лікар, який мав розповісти про реальний стан здоров`я політв’язня. Тримаю це питання на контролі", – написала вона на своїй сторінці у Фейсбук. 

      В окупованому Криму можуть закрити головний храм Православної церкви України – Храм святих Володимира та Ольги у Сімферополі, де служить архієпископ Климент. За повідомленням архієпископа Чернігівського і Ніжинського ПЦУ Євстратія (Зоря), окупанти надіслали припис про "звільнення приміщень".

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      Теги: Новини України Православна церква України Новини Криму Релігія Україна – Росія Новини політики МЗС України Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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